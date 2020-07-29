Как развлекалась молодежь в СССР: диафильмы вместо YouTube и лечение прибором "Ромашка"

Предметы быта из Советского Союза, которые ранее берегли как зеницу ока, сейчас пылятся в гаражах и кладовках или вовсе были отправлены на помойку.

Из-за этого современные молодые люди зачастую не знают назначение некоторых повседневных вещей, которые служили развлечением для их сверстников в советской эпохе. О том, как развлекалась молодежь в СССР, пишет "Рамблер".

Вместо детских каналов на YouTube – диафильмы

Традиция смотреть вечером пленочные сказки в СССР существовала практически в каждой семье. На стене растягивали белую простынь, задергивали шторы, выключали свет – и на "экране" появлялись цветные картинки, озвученные голосом мамы.

Фототехника в СССР будоражила умы молодежи

Особое искусство фотосъемки

Отмечается, что фототехника в СССР будоражила умы молодежи, для которой это был целый образ жизни. Так, чтобы получить готовую черно-белую фотографию, недостаточно было просто нажать на кнопку "цифровика", приходилось пройти ряд сложных процедур.

"Из фотоаппарата извлекали пленку, помещали в бачок, заливали проявителем, затем закрепителем, промывали и сушили. А печать карточек в темной комнате с помощью увеличителя порой становилась благовидным предлогом для романтического свидания", – пишут авторы публикации.

Косметический прибор "Ромашка" (mursikdobryi.blogspot.com)

Прически с электробигуди и лечение прибором "Ромашка"

В СССР женщины наводили марафет всеми доступными способами – применяли для этого электробигуди, фен с шапкой и трубой как у пылесоса, косметический прибор "Ромашка". Причем последний использовался не только по прямому назначению – распариванию лица для косметических процедур.

Так, чаще им почему-то лечили простудные заболевания: в резервуар наливали отвар ромашки или настойку эвкалипта, потом с головой засовывали больного вовнутрь "скафандра" и накрывали полотенцем. Дышать так нужно было глубоко и долго, а после таких процедур человек чувствовал себя, словно побывал в бане – и горло полечил, и лицо распарил докрасна.

Синяя лампа – легенда СССР для физиотерапии на дому (news.rambler.ru)

"Еще один чудо-прибор для лечения простуды – "синяя" лампа. Но если ее слишком близко подносили к лицу, появлялся нежелательный загар", – говорится в материале.

Там констатируют, что сейчас мода на некоторые вещи из СССР вновь возвращается: кто-то ностальгирует, а кто-то с прицелом в светлое будущее заготавливает антиквариат для потомков, коллекционеров и музеев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какая музыка была строго запрещена в СССР, публикуя список неугодных для вождей композиций.