Как протекает коронавирус: зараженные рассказали о настоящих симптомах COVID-19

По данным медиков, симптомы коронавируса начинаются с высокой температуры, а после появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.
О том, как протекает заболевание и что при этом испытывает больной, рассказали те, кто заразились COVID-19 и их родственники. Историями они поделились в соцсетях.
Так, россиянин Виталий, который 10 марта вернулся из Барселоны в Москву, говорит, что три дня чувствовал себя еще хорошо, но уже утром 13 марта у него резко поднялась температура до 38,3 °С, заболело горло и появился насморк.
Зараженный коронавирусом россиянин Виталий
instagram.com/vitalakatala
"За три дня температура скакала от 36,3 °С до 38,3 °С, горло першило и болело, насморк же у меня начался еще до поездки в Барселону. Когда позвонили и сообщили, что анализы положительные, я чувствую себя хорошо, температура в районе 37-37,3 °С, горло чуть першит, но слабости в теле уже нет", – описывает парень свое состояние в сториз на Instagram.
По его словам, он сразу обратился в скорую, врачи приехали и сделали анализ – результат положительный. Сейчас молодой человек находится в московской больнице №40, где весь персонал ходит в защитных костюмах.
Зараженный коронавирусом россиянин Виталий
instagram.com/vitalakatala
Парень отметил, что по соседству с ним лежит чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич. Тот 15 марта тоже прилетел из Европы и решил сдать анализы, хотя никаких симптомов коронавируса у него не было. При этом первые признаки болезни появились через день.
"Первый – першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй – постепенно появляется сухой кашель. Третий – давление в верхней части груди. Четвертый – уже ночью температура поднялась до 39 °С и плохо снижается какими-либо таблетками", – признался Тюшкевич.
Петр Тюшкевич болен коронавирусом
instagram.com/petertyushkevich
Издание "e1.ru" приводит историю мужчины из Перми, который, вероятно, заразился коронавирусом во Франции. По словам супруги заболевшего, они вернулись из-за границы в ночь на 11 марта.
"После перелета немного поспали, утром муж встал с болью в горле и настоял, чтобы я вызвала врача, так как он очень серьезно относится к своему здоровью. Тут же взяли анализы, после чего он уехал на дачу в лес. Там ни с кем не контактировал, оттуда его забрали врачи", – говорит женщина.
По ее словам, сперва у мужа были симптомы обычного ОРВИ – температура, боль в горле. Даже фельдшер, который приезжал на забор анализов, говорил, что это острая респираторная вирусная инфекция. А сейчас его состояние удовлетворительное.
"Результатов анализов, которые ему делали, нам так и не показали. Не знаю, как именно лечат мужа, но ему назначили противовирусные препараты", – подытожила россиянка.
Друзья, мы прилетели из Барселоны 10 марта, 13 марта утром поднялась температура до 38.3. За 3 дня она скакала от 36.3 до 38.3, горло першило и болело, насморк (но насморк у меня начался еще до поездки в Барселону). Сегодня, когда позвонили и сообщили, что анализы у меня положительные, я чувствую себя хорошо, температура в районе 37-37.3, горло чуть першит, но слабости в теле уже нет. Берегите себя, постарайтесь не посещать публичные места, пейте побольше воды и мойте руки! Все хорошо, без паники😷😁
Заболел в общем короновирусом) лежу в инфекционке. теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России😂😂 но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею👍🏻👍🏻👍🏻 Паники нет, но на самом деле старайтесь ПОМЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЛЮДНЫЕ МЕСТА И ПОСИДИТЕ ДОМА, потому что вы точно НЕ хотите им заразиться)
Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты, инфицированные коронавирусом, являются наиболее заразными до того, как у них появляются тяжелые симптомы.
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