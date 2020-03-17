Как протекает коронавирус: зараженные рассказали о настоящих симптомах COVID-19

По данным медиков, симптомы коронавируса начинаются с высокой температуры, а после появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.

О том, как протекает заболевание и что при этом испытывает больной, рассказали те, кто заразились COVID-19 и их родственники. Историями они поделились в соцсетях.

Так, россиянин Виталий, который 10 марта вернулся из Барселоны в Москву, говорит, что три дня чувствовал себя еще хорошо, но уже утром 13 марта у него резко поднялась температура до 38,3 °С, заболело горло и появился насморк.

Зараженный коронавирусом россиянин Виталий instagram.com/vitalakatala

"За три дня температура скакала от 36,3 °С до 38,3 °С, горло першило и болело, насморк же у меня начался еще до поездки в Барселону. Когда позвонили и сообщили, что анализы положительные, я чувствую себя хорошо, температура в районе 37-37,3 °С, горло чуть першит, но слабости в теле уже нет", – описывает парень свое состояние в сториз на Instagram.

По его словам, он сразу обратился в скорую, врачи приехали и сделали анализ – результат положительный. Сейчас молодой человек находится в московской больнице №40, где весь персонал ходит в защитных костюмах.

Зараженный коронавирусом россиянин Виталий instagram.com/vitalakatala

Парень отметил, что по соседству с ним лежит чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич. Тот 15 марта тоже прилетел из Европы и решил сдать анализы, хотя никаких симптомов коронавируса у него не было. При этом первые признаки болезни появились через день.

"Первый – першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй – постепенно появляется сухой кашель. Третий – давление в верхней части груди. Четвертый – уже ночью температура поднялась до 39 °С и плохо снижается какими-либо таблетками", – признался Тюшкевич.

Петр Тюшкевич болен коронавирусом instagram.com/petertyushkevich

Издание "e1.ru" приводит историю мужчины из Перми, который, вероятно, заразился коронавирусом во Франции. По словам супруги заболевшего, они вернулись из-за границы в ночь на 11 марта.

"После перелета немного поспали, утром муж встал с болью в горле и настоял, чтобы я вызвала врача, так как он очень серьезно относится к своему здоровью. Тут же взяли анализы, после чего он уехал на дачу в лес. Там ни с кем не контактировал, оттуда его забрали врачи", – говорит женщина.

По ее словам, сперва у мужа были симптомы обычного ОРВИ – температура, боль в горле. Даже фельдшер, который приезжал на забор анализов, говорил, что это острая респираторная вирусная инфекция. А сейчас его состояние удовлетворительное.

"Результатов анализов, которые ему делали, нам так и не показали. Не знаю, как именно лечат мужа, но ему назначили противовирусные препараты", – подытожила россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты, инфицированные коронавирусом, являются наиболее заразными до того, как у них появляются тяжелые симптомы.

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