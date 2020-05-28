Как пройдет весенний призыв 2020: Генштаб озвучил план

Призыв граждан Украины на срочную военную службу состоится в мае-июле 2020 года, юноши 18-19 лет могут служить только по собственному желанию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Там напомнили, что на службу будут принимать юношей от 18 лет и не достигших 27-летнего возраста

"Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", – говорится в сообщении.

mil.in.ua

Определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию по письменному заявлению.

"Кроме того, Министром обороны Украины направлено письмо к главам призывных комиссий всех уровней (исх. От 04.02.2020 №220 / 664), в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе," – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне-июле 2020 года в ряды украинской армии на три месяца призовут полтысячи офицеров запаса, ранее не проходивших военную службу. К участию в ООС они не будут привлекаться.

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