Как проходить медосмотр перед школой: в Минздраве объяснили алгоритм

Медосмотр перед школой в Украине.

Минздрав изменил алгоритм прохождения медицинского осмотра для школьников в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Теперь медосмотры с большим количеством врачей могут проходить только ученики 4-9 классов. Об этом 25 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Остальные медицинские осмотры (для учеников 1-3, 10-11 классов) могут осуществляться одним семейным врачом без консилиума.

"Мы сделали соответствующие изменения в связи с эпидемией и довели их в Министерство образования и науки, чтобы для наших граждан было меньше неудобств", –отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в противоэпидемические меры во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса.

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