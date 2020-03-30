Как отличить COVID-19 от гриппа и муд*ка: Супрун опубликовала необычную инструкцию

Бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала необычную инструкцию о том, какие симптомы отличают коронавирус COVID-19 от гриппа и просто муд*ка.

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Соответствующая инфографика обнародована на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

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"Поскольку количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире растет, важно научиться распознавать коронавирусную болезнь (COVID-19), грипп и просто муд*ка. Ведь риск попасть на последний вариант с каждым днем постоянно растет и нужно быть к этому готовым", – отметила Супрун.

По ее словам, в инфографике представлены основные симптомы этих болезней, их длительность и скорость выздоровления, а также алгоритм действий в случае возникновение того или иного симптома.

Если симптомы гриппа и коронавируса очень схожи во многом, то касательно последнего все существенно отличается. Развитие "болезни" происходит постепенно, осложнения наступает в 75% случаев. Инкубационный период длится всю жизнь, а выздоровление – маловероятно. Также муд*к скупает всем маски, чтобы продать их дороже; чихает и кашляет, не прикрывая рот; распространяет фейки о коронавирусе; обвиняет всех в своих проблемах.

facebook.com/ulanasuprun

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что симптомы заболевания гриппом и коронавирусом очень схожи, поэтому украинцам не стоит сразу делать поспешные выводы. При этом шансы заразиться гриппом или ОРВИ значительно выше.

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