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19 мая • обновлено в 21:23
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Эпидемиолог рассказал об обязательных правилах после карантина

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Украинцам порекомендовали ряд правил, которых нужно придерживаться во время выхода из карантина и после него, чтобы не заразиться COVID-19 и другими инфекционными болезнями.

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Советы озвучил врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Видео в соцсетях распространила пресс-служба Минздрава (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Эпидемиолог рассказал, каких правил нужно придерживаться

Эпидемиолог рассказал, каких правил нужно придерживаться

freepik.com

  • Самоизоляция при первых признаках болезни

Среди симптомов, которые озвучил Александрин, температура, кашель и насморк.

  • Соблюдение дистанции в общественных местах

"При встрече с человеком, который чихает, кашляет в магазине или транспорте, придерживайтесь дистанции не менее 2 метров", – сказал эпидемиолог.

  • Температурный скрининг сотрудников при приходе на работу

Врач посоветовал руководству компаний каждое утро проверять своих работников на наличие симптомов инфекционных болезней.

  • Контроль за условиями в помещениях

Александрин подчеркнул, что важно обращать внимание на температуру и влажность воздуха в помещениях: как на работе, так и дома. Комнаты стоит часто проветривать.

  • Дезинфекция

Эпидемиолог подчеркнул, что смысла вымывать полы с сильными дезинфекторами нет, однако указал на важность обработки контактных поверхностей. К ним относятся ручки дверей, поручни, столешницы, ключи, гаджеты и так далее.

  • Гигиена рук

В частности, в общественных местах врач рекомендовал по возможности пользоваться жидким мылом, а не обычным, и одноразовыми бумажными полотенцами (салфетками), чтобы высушить руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения видео инфекция болезнь вирус правила
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