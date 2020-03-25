Как не заразиться коронавирусом через доставку еды и посылки: врач дал жизненно важные советы

Исследователи выяснили, что коронавирус может держаться на некоторых поверхностях до 17 дней. Также они рассказали, как нужно поступать с упаковками посылок и доставок еды, чтобы не заразиться.

Как сообщает DailyMail, доктор Джон Торрес рассказал, что при получении посылки нужно сразу же выбросить коробку и помыть руки. Если есть внутренний пакет, открывать его стоит только через 24 часа. В случае, если достать вещь нужно срочно, то необходимо продезинфицировать этот пакет, вскрыть, выбросить его и после помыть руки.

Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом через доставку еды и посылки

Осторожным надо быть и с доставкой еды на дом. Торрес рекомендует после получения доставки переложить еду в другую посуду, а контейнер выбросить. И, естественно, после этого тоже помыть руки. Также он посоветовал заказывать горячую еду - это скорее всего убьет вирус. Образно говоря, если вы в зоне риска, то салаты лучше не покупать.

Согласно исследованию Национального института здравоохранения, коронавирус держится на разных поверхностях разное количество времени. Например, на меди его не будет уже через 4 часа, на картоне - через 24, а на пластике и нержавеющей стали он способен продержаться три дня.

Однако, исследователи смогли обнаружить, что на некоторых поверхностях судна Diamond Princess, которое несколько недель стояло на карантине из-за эпидемии коронавируса, удалось найти следы COVID-19 спустя 17 дней после того, как все больные покинули судно.

Diamond Princess

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению ВОЗ, страны должны были начать борьбу против коронавируса еще месяц назад.

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