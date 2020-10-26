Как не оказаться на улице? 6 из 10 профессий станут неактуальными уже через 10 лет!

НЕ БУДЕШЬ НОСИТЬ НОТЫ - БУДЕШЬ НОСИТЬ РОЯЛИ! - говорили в Одессе родители своим чадам, отправляя их в школу. И они таки были правы!

Сколькие из вас, уважаемые читатели, вынуждены "носить рояли"? Заниматься в жизни нелюбимым и неинтересным делом, общаться не с теми людьми?

А самое обидное, что многие из вас хорошо учились, не пропускали занятий в школе, грызли гранит науки в институте. Свой красный диплом, стоивший пяти лет жизни и бессонных ночей за зубрежкой, вы положили между гарантийным талоном на пылесос и грамотой за победу на конкурсе юных шахматистов в картонной коробке на антресолях. И это не ваша вина. И не результат мирового заговора олигархов и рептилоидов.

Просто учиться нужно всю жизнь. Ваши знания и умения стремительно устаревают – в такое время мы живем.

Есть знаменитая фотография – на ней панорама одной из самых оживленных улиц Нью-Йорка в начале 20-го века. На ней среди столпотворения карет с трудом можно разглядеть единственный автомобиль. В пару к ней идет фотография той-же улицы, снятая на десять лет позже. Там одна – единственная повозка с лошадью сиротливо затерялась среди десятков машин!

Эти две фотографии символизируют прогресс.

А также - закрытые мастерские по изготовлению и ремонту карет, уволенных кучеров и коневодов, лошадей, пущенных на колбасу и много других неприятных последствий.

Обратная сторона медали – необходимость в шоферах, СТО, заправках. Автомобилестроение и нефтепереработка. И многое другое.

В первую очередь – это обучение! Новым профессиям, навыкам. Новым наукам и дисциплинам. Те кучера, которые переучились на шоферов, быстро нашли себе работу. А крупнейшие автомобильные концерны, если вы изучите их историю, возникли из каретных мастерских!

А те, кто не захотел или не смог учиться – остался на обочине истории и жизни. Те фирмы, которые хотят остаться успешными в быстро меняющейся конкурентной среде, обучают свой персонал и получают преимущество. Если ваши работодатели не думают о будущем, берите вашу судьбу в свои руки, определяйтесь с новой профессией или повышайте свой уровень, получайте современные востребованные навыки и знания!

Конечно. это требует труда и затрат. Но это ваша жизнь и благосостояние вашей семьи. Лучшая инвестиция – в саморазвитие!

Вам для этого не нужно в корне менять вашу жизнь - бросить нынешнюю работу, ехать в другой город или страну, где учат заинтересовавшей вас специальности. Современные возможности онлайн-обучения позволяют учиться в удобное для вас время и где угодно!

К тому же сейчас принципиально поменялось отношение работодателей к дипломам, курсам онлайн обучения. Такие гиганты, как Эппл, Гугл, Амазон, Майкрософт и другие давно не обращают внимания на вид обучения нанимаемых сотрудников. А сейчас эта тенденция распространяется на производственные компании, торговые сети, сферу услуг, социальные профессии.

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