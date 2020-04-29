В гостях у Морфея.

Тема снов заслуживает отдельного внимания и астрологического исследования.

Психоаналитики уже давно очень трепетно относится к тем образам, что посещают нас между закатом и рассветом и успешно используют в лечении психосоматических заболеваний, панических атак и прочих недугов.

Ещё Зигмунд Фрейд называл сновидения "королевской дорогой" в бессознательное, в связи с чем анализ сновидений играет одну из важнейших ролей в психоаналитической теории и практике.

Во сне человек погружается во внутреннюю реальность, состоящую из разных граней его личности, а также наполненную образами "имаго" — бессознательными прообразами объектов из внешней реальности: отца, матери, сестер, братьев и других значимых людей.

Как функции сна можно узреть в натальной карте и на что обращать внимание при анализе и трактовке снов?

1. 🌓 Луна, как показатель нашего бессознательного и главный управитель всех сновидений.

2. 🔱 Нептун как тонкий канал и проводник связи с информационным полем.

3. 🔍 12 дом и все его составляющие аспекты, как качество сна, какие сны нам снятся.

Отслеживая динамику транзитов можно научиться различать значимые сны, трактовать вещие сны, практиковать осознанные сновидения, пользоваться снами, как инструментом воздействия на реальность и решение психологических проблем.

Длительный анализ сновидений свидетельствует о том, что содержание каждого сна человека соотносится с аспектами его гороскопа (как натальными, так и транзитными).

В транзитном аспекте мы анализируем:

1. Транзиты высших планет к личным планетам - Луна, Солнце, Меркурий.

2. Учитываем Лунные дни и фазы Луны.

3. Соотношение транзитов с натальной картой.

Полная Луна - это время когда обиды прошлого выходят из нас, чтобы освободить место для нового опыта нового лунного месяца. Кажется логичным, что такая работа вызывает в нас легкий психический хаос и накал в дни полнолуния. Фазы луны влияют гораздо больше чем приливы и отлив океана, они могут вызвать потоки и приливы к нашим ритмам сна.

У некоторых людей "каналы" на считывание информационного поля настроены лучше, все это можно увидеть проанализировав натальную карту.

Таким образом, эти люди могут успешно практиковать осознанные сновидения.

Среди карт моих клиентов особенно ярко в таких случаях проявлялась связь Нептуна со светилами, чаще всего с Луной и Меркурием, а также ярко выраженный 12 дом.

Давайте возьмём за пример карту Эдгара Кейси - "спящего пророка", совершенно неудивительны его способности: Луна - экзальтант, в сильном положении в соединении с Нептуном. Классический аспект связи с высшим полем.

Если вам интересна тема исследований сновидений и каждый раз вы не можете дождаться когда попадёте в объятия Морфея, советую завести дневник сновидений.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram