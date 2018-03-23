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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Как "ЛНР" возвела Савченко в богини сюрреализма

Представитель "ЛНР" в Минске Владислав Дейнего заявил, что Савченко могут предоставить политическое убежище в Луганске.

"Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос".

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Э-э, погодите. А как же убитые по вине "кровавой наводчицы" российские журналисты Волошин и Корнелюк? Савченко же признали виновной в их убийстве и осудили. Под Луганском школу в честь них назвали, мемориальную доску вешали, обещали не забыть и не простить. А теперь убийце - политическое убежище?

Воистину, Савченко - богиня сюрреализма.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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