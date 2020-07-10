Как будуть работать школы с 1 сентября? Кабмин готовит важное решение, учителя и родители против 'дистанционки'

Пока дети отдыхают и наслаждаются летними каникулами, чиновники и учителя активно обсуждают вопрос о приемлемой форме обучения с 1 сентября.Из-за вероятного продления карантина в связи с угрозой второй волны пандемии COVID-19 школьников снова могут перевести на дистанционное обучение.

Сейчас Минздрав вместе с Минобразования обсуждают несколько режимов работы школ. Например, предлагается рассмотреть варианты с обучением детей посменно, проводить гибридные занятия (один предмет будут преподавать в классе, а другой – дистанционно), полностью перевести классы на онлайн уроки или вернуть детей за парты. Большинство учителей и родителей склоняются к тому, чтобы дети пошли в школу, поскольку им достаточно трудно осваивать новые знания без помощи профессионалов.

Откроют ли в сентябре школы свои двери для учеников, либо же дети и в дальнейшем будут учиться онлайн, а также, какое обучение является наиболее эффективным выяснял OBOZREVATEL.

Кабмин готовит пакет изменений

Если Министерство образования еще размышляет над тем, как будет проходить обучение в украинских школах, то в КГГА считают, что учебные учреждения не готовы принимать учеников. Это станет возможно, по мнению местных чиновников, только на четвертом этапе выхода из карантина.

"До конца карантина обучение будет дистанционным", – заверил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Более того, департамент образования КГГА обязал все местные школы подготовить соответствующие учебные планы по проведению онлайн уроков. Это позволит адаптировать школьную программу к техническим возможностям учеников и учителей. Однако в мэрии не исключают, что 1 сентября при благоприятной эпидемической ситуации могут возобновить учебный процесс в школах.

Иного мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что по техническим причинам украинские школы не готовы к полноценному дистанционному обучению. Для внедрения профессионального онлайн-образования необходимо запустить качественный и скоростной интернет (3G и 4G) по всей стране.

"Если откровенно говорить, у нас более или менее второй волны нет. Но всем нужно быть осторожными", – отметил глава государства.

Он также добавил, что в связи с карантином трудно предусмотреть расходы на обучение в школьных учреждениях.

Из собственных источников в Кабмине OBOZREVATEL стало известно о подготовке пакета изменений, которые позволят украинским школам перейти на дистанционное обучение с 1 сентября.

1 сентября могут возобновить учебный процесс в школах

В МОН заговорили о "смешанном" обучении

Отвечая на наш запрос, в МОН подтвердили, что форма обучения в школах зависит исключительно от эпидемиологической ситуации в стране.

"Решение по эпидемиологической ситуации будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и главный государственный санитарный врач. Если будет безопасно открыть школы, то 1 сентября ученики вернутся за парты. Это будет решено не раньше августа, ближе к старту учебного года", – отметили в ведомстве.

При этом Министерство готовится к разным сценариям развития событий. Один из них – эффективное внедрение онлайн-обучения. Для этого госслужба на своем сайте вынесла на общественное обсуждение "Положение о дистанционной форме получения общего среднего образования". После обработкой МОНом всех рекомендаций и замечаний, их передадут в Кабмин.

"Обращаем внимание, что МОН никого не переводит на обязательное дистанционное обучение... Важно, что проектом не предусмотрен перевод всех учреждений общего среднего образования на такую форму, взамен предлагается упростить процедуру организации дистанционного обучения для учебных заведений и соискателей образования, которые готовы учиться дистанционно. В то же время, в тексте проекта учтены особенности дистанционного обучения во время карантина, а также предусмотрены условия для реализации "смешанного" обучения", – подчеркнули в МОН.

Сейчас МОН дорабатывает и вносит соответствующие изменения в "Национальную образовательную электронную платформу" (НОЕП), которую после тестирования планируют запустить в сентябре 2020 года.

"Понимаем, что это новый инструмент для всех. Не только для учителей, но и для директоров и учеников. Конечно, мы предоставим все необходимые материалы и инструменты, чтобы украинские учителя смогли быстро все овладеть и эффективно использовать для обучения учеников", – отметили в министерстве.

В МОН заговорили о "смешанном" обучении

"Дистанционка" вскрыла ряд проблем, учителя против

Большинство опрошенных OBOZREVATEL учителей склоняются к мнению, что с 1 сентября нужно открывать все школы и проводить полноценное обучение. Поскольку дистанционное выявило ряд проблем. В частности, отсутствие необходимого современного технического оборудования для обеспечения качественного образовательного процесса. Дистанционное обучение – это своеобразный экономический вызов для образования и государства.

"Для качественного преподавания уроков онлайн необходимо иметь современное техническое оснащение. Ни один директор школы не сможет предоставить каждому учителю ноутбук, проектор, лицензионное программное обеспечение и скоростной интернет. Я по-хорошему завидую нашим европейским коллегам, когда директор школы предоставляет запрос мэрии города и им привозят необходимую количество планшетов, ноутбуков и раздают WiFi. В нашем случае должна предоставляться субвенции на реализацию дистанционного обучения", – рассказала директор киевской школы №85 Татьяна Федунова.

"Если же мы будем работать в режиме карантина, то однозначно будем использовать дистанционное обучение или его элементы. Большинство педагогов Украины за эти два месяца совершили, я так считаю , подвиг. Они смогли за такой короткий срок освоить совершенно новые технологии по имеющейся у них техникой (Zoom конференции, Google Classroom, iTunes U, Quizlet, Viber, Пирсон English)", – добавила она.

По словам Федуновой, особенно трудно приходится работать учителям начальных и средних классов (1-7 классы), которые не могут онлайн контролировать маленьких детей. Ведь таким ученикам нужна помощь взрослых, чтобы правильно организовать учебный процесс (разбудить, посадить за компьютер).

"Внедрение дистанционного обучения в младших и средних классах негативно отразится на обучении детей. Во-первых, школьники не усвоили важный материал с последней четверти, который пришелся на карантин. Во-вторых, у детей из-за этого исчезает всякая мотивация в дальнейшем учиться", – рассказала OBOZREVATEL заведующий лабораторией начального образования Оксана Оноприенко.

Для проведения гибридного обучения необходимо будет придерживаться определенного регламента, в котором четко прописано сколько детей может находиться в аудитории (не более 10-15 человек). Также возникает вопрос оплаты труда учителей за потраченные дополнительные часы на преподавание.

"В сельской местности нет возможности организовать высокоэффективное дистанционное обучение по техническим причинам. Часть школьников не имеет доступа к широкополосному интернету, а через мобильный не все файлы загружаются", – заметил учитель Виктор Огиенко.

Также работники школ уверены, что работать в две смены – не выход. Особенно это касается многочисленных классов в в больших городах, где будет очень сложно разделить 36 детей на две группы и разбить их на перемены.

"Не все родители смогут приводить детей в школу во второй половине дня, поэтому их придется оставлять в группах продленного дня. Как это правильно организовать? Тогда возникает вопрос помещений, которых всегда не хватает. А еще это будет дополнительная нагрузка на учителей и расходы на обучение, поскольку педагоги будут работать в двойную смену", – отметила Оноприенко.

Родителям не хватает времени и гаджетов, детям – живого общения

Родители, в свою очередь, негативно восприняли дистанционную форму обучения. Причины разные: некачественный интернет, отсутствие современных средств связи, времени, необходимого для помощи детям в учебе.

Председатель родительского совета УВК №157 в Киеве Игорь Глова считает, что лучше учиться в школах.

"Лично я и моя семья поддерживаем обучение в школах, хотя и не отрицаем того, что определенные предметы, темы, модули могут выкладываться дистанционно", – сообщил он OBOZREVATEL.

По его мнению недостатки дистанционного обучения в том, что дети находятся в неравных условиях, а родители и дети не готовы к такой форме обучения.

"Не все имеют мощные компьютеры, некоторые (особенно в селах, маленьких городах) не имеют стабильной интернет-связи, не все имеют материальный ресурс для дополнительных репетиторов (при "дистанционке" это просто необходимо)... Кроме того, теряется главное – живое общение. К тому же, сидение перед компьютером целый день вредит здоровью детей. Также неготовность собственно детей и родителей (не забывайте, родители также находясь на карантине – работали дома, а это не один, а два-три (!) компьютера и т.д.). Немало детей поначалу вообще воспринимали "дистанционку" как игру. Особенно тяжело было детям начальной школы", – добавил Глова.

Обсуждают родители в сети и преимущества удаленного обучения: ученик всегда может вернуться к переобработке сложных задач, повторно пересмотреть видеоуроки; максимально срабатывает принцип индивидуального подхода к соискателям знаний; активизация учащихся, во время обучения по классно-урочной форме тяготели к пассивной отсидке; детям нравится так учиться, ведь дома более комфортные условия, свободный режим занятий, возможность лучше сосредоточиться и отдохнуть.

Международный опыт восстановления обучения в условиях пандемии

Несмотря на все жалобы на дистанционное образование, а его действительно трудно организовать в украинских реалиях, никто не может наверняка гарантировать безопасность в учебных заведениях. Стоит вспомнить Францию, где после ослабления карантина власть была вынуждена снова закрывать половину школ из-за массового заражения учеников и учителей COVID-19.

С 15 июня школы для посещения открыли в Англии, однако за родителями оставили право выбора формы обучения. При этом всплеска пандемии после открытия учебных заведений не наблюдалось.

Глава США Дональд Трамп в свою очередь призвал открыть американские школы и назвал их закрытие во время пандемии "политическим абсурдом".

Кроме того, сейчас учебные учреждения работают в обычном режиме в Германии, Дании, Норвегии и Швеции.

Уже во время подготовки материала OBOZREVATEL стало известно, что в Минздраве пообещали разработать алгоритм действий по обучению школьников в ближайшие 10 дней.

"Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. В течение недели, максимум десяти дней мы все пропишем и сообщим, каким образом при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году", – заявил глава Минздрава Максим Степанов.