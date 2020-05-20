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20 мая • обновлено в 10:33
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Как будут работать офисы после карантина: в Минздраве озвучили требования

8.1т
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Несмотря на смягчение карантина в Украине, работники, которые возвращаются к работе в офисах, должны придерживаться строгих противоэпидемических правил.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что следование инструкциям поможет людям обезопасить не только себя, но и своих близких (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Офис

Офис

В частности речь идет о таких требованиях:

  • доступ в офисные помещения разрешен после проведения температурного скрининга;

  • если температура человека превышает 37.2, то он не допускается в офисные помещения;

  • допуск в офисное помещение будет происходить исключительно в масках или респиратпорах;

  • обязательная обработка рук антисептиками;

  • соблюдение социальной дистанции во время общения и пребывания в офисном помещении с точки зрения один человек на определенное количество метров.

"Все эти рекомендации, которые мы даем, мы на 100% уверены, что они снижают риск заболевания коронавирусом", – убежден министр.

Как повидмоляв OBOZREVATEL:

  • главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине продлят до 22 июня. В то же время он будет существенно ослаблен.

  • А Степанов отмечал, что карантин в Украине в дальнейшем будет ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев.

  • Речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%) и количестве тестирований, проводимых в каждом регионе.

  • Также он говорил, что когда показатели определенных регионов будут соответствовать норме, то там можно будет переходить на следующий уровень ослабления по следующему графику: 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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