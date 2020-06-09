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9 июня • обновлено в 16:41
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд

1.3т

Итак, если кто не в курсе, то на оккупированной рф Луганщине продолжаются бунты голодных шахтеров. Причина бунтов - им элементарно нечего жрать, а так называемое "руководство" тупо думает о своем кармане, а не о шахтерах.

Для тех, кто вообще не в курсе того, что происходит, коротко опишу ситуацию, по состоянию на 21:00 по вчерашнему дню [сегодня прошла информация о том, что шахтерам-бунтарям электрику отключили, а значит вытравить хотят из-под земли их - нет электрики=нет подачи воздуха в ствол шахты].

Итак: шахта "Комсомольская-1" Антрацит начала бастовать и требовать зарплату ---> шахтеры отказались подниматься на поверхность в количестве до 120 человек ---> главная обезьяна лыныры люто испугалась и позвонила главполицаю лыныры по фамилии корнет с просьбой решить ситуацию с холопами---> корнет согласился вписаться за верховную абизяну и выделил полицаев---> шахтеры начали расклеивать листовки с призывами не подчиняться макакам лыныры---> корнет ах*ел и позвонил палачам мыгыбы лыныры с просьбой поучаствовать в подавлении бунта ---> палачи вписались в ситуацию и пошли с полицаями срывать листовки+искать бунтарей на поверхности.

Но и это еще не все - пасечник на столько испугался, что приказал выставить блокпосты в трех оккупированных городах и не впускать никого туда без местной прописки. Причина - многие шахтеры лынырийской ымперии захотели тоже потребовать денег и присоединиться к бастующим, что, в преддверии парада военного в Луганске, ну ооочень расстроило пасечника. Скажу даже больше - блокпосты выставили в три кольца, вплоть до проселочных дорог и поставили туда кизяков [ряженных клоунов в папахах].

Вечером же приехал сам главполицай лыныры, корнет на шахту + главпалач лынырийского княжества, так называемый глава мыгыбы лыныры. Но они были посланы шахтерами в сторону НАТО, ибо отмазки про потерпеть уже надоели всем, даже ватным шахтерам. По слухам, вчера даже вроде как выплатили зарплату бунтарям за май, но на это не согласны протестующие и требуют ...

А теперь о требованиях протестующих, пушках и воробьях. Начну с того, что шахтеры требуют полного погашения задолженности, это раз. Также горняки требуют о палачей лыныры освободить 6 задержанных макаками шахтеров, которые были задержаны вооруженными абизянами во время предыдущего бунта на другой шахте. Шоб вы понимали весь пизд*ц ситуации, попробую объяснить на пальцах как задержали тех 6 шахтеров : была забастовка, типа сми лыныры это конечно же не освещали, представители оккупационных типа властей попросили бастующих, которые были под землей, послать парламентеров от каждой профессии[водоотливщик,слесарь,проходчик и т д]. В итоге 6 человек поднялись вести переговоры и были задержаны макаками мыгыбы лыныры. От такие "народные власти" и так они любят шахтеров. Кстати, леня пасечник очень боится, чтобы об этом нигде не написали в сми, поэтому повторю требование шахтеров -комсомольская 1- : вернуть деньги и освободить 6 задержанных вооруженными придурками горняков

Вот, кстати листовки

Фото листовок

Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд
Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд
Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд
Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд

Но и это еще не все, ща будет самое интересно - о пушках и воробьях. Начнем с того, что многие заметили - я ни слова не написал о том, что макаки лыныры глушат мобильную связь мтс, списывая все на дракона, который погрыз кабеля. Я сейчас немного расскажу о том, как зовут этого дракона. В картинках.

Итак, дракона зовут Р-330М1П "Диабазол". Вот так он выглядит

Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд
Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд

Как видите, ни вышиванки, ни немецкой формы на этой железяке нету, а саму штуковину вообще можно купить в любом супермаркете оккупированного рф Антрацита. Именно от такой штуковиной глушат связь в бунтующих городах и сейчас я даже докажу это.

Немного предыстории. Именно с помощью таких железяк людей в 2014 году пеленговали оккупанты и отдавали на растерзание россиянам+палачам из мыгыбы лыныры. "Диабазол" опасен для цивильного жителя тем, что может делать фейковые соты мобильной связи, с помощью которых можно пеленговать эфир. ТТХ "Диабазола" перечислять не буду - они в тырнете есть, гляньте сами. Кстати, эти же железяки были давно замечены на оккупированном рф Донбассе.

Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд

Что такое фейковые соты мобильной связи Если без сложных слов, то железяка создает иллюзию: вы вроде как звОните, но все под контролем у военных, они знают куда, к кому и о чем вы говорили, а мобильный оператор тут не при делах. Ща покажу как спалились придурки из мыгыбы лыныры. Фото из открытых источников, кстати.

Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд
Как бастующих шахтеров "Диабазолом" глушили. Инсайд

Упс. Мобильный оператор МТС за лыныры оказывается топит. С*ка, с тем же успехом можно было разослать смс с текстом от киевстара по типу - "за разговоры на русском - писят лет тюрьмы. Статья УК Украины номер 1488". Не ржать, подобные бы смс больше шуму наделали, чем хрень от мтс про лыныры.

Эпилог. Представляете масштаб перепуга пасечника и прочих главмакак лыныры, если они против гражданских [ !!! ], против тех, кому элементарно нечего есть, применяли военных средства радиоэлектронного подавления? Думаю, это начало конца эпохи пасечника. Москва такую дурость не простит - с тем же успехом можно было танками раздавить шахтеров, чтоб не гавкали в соцсетях.

От такие страсти на оккупированной рф Луганщине. И да, верховная абизяна по фамилии пасечник очень жалеет о том, что во время первого масштабного бунта горняков на шахте Никанор-новая не притопил бастующих. Причина - убить почти 120 человек [один вчера вечером поднялся из-за проблем с ногами] - это немножко палево. Конец

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Автор
Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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