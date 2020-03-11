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11 марта • обновлено в 14:09
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Кабмин ввел карантин из-за коронавируса: почему не стоит паниковать

60.8т
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В среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

Об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар на своей странице Facebook, а OBOZREVATEL объясняет, что приняли и почему в этом нет ничего страшного.

Главное:

  • до 3 апреля объявляется карантин в детских садах, школах и вузах;

  • запрещаются массовые мероприятия с более чем 200 участниками;

  • с разрешения международных организаций спортивные соревнования можно проводить без зрителей;

  • закрываются авиасообщения с некоторыми странами.

Что принял Кабмин

По словам Сюмар, согласно решению Кабинета министров, в Украине на три недели закроют школы, университеты и другие учебные заведения, а также окажутся под запретом массовые мероприятия, численностью более 200 человек – например, спортивные соревнования, концерты.

Также она сообщила, что закроют авиасообщение с некоторыми странами и большую часть контрольно-пропускных пунктов (из 219 останется 49). Кроме того, правительство выделило 100 миллионов гривен на покупку средств индивидуальной защиты.

В Киеве уже из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире на карантин закроют школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения. Он начнется 12 марта.

Противоэпидемические мероприятия и ограничения, предварительно, будут действовать до конца месяца. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Карантин в школах

Карантин в школах

Пора паниковать? Нет, наоборот

Карантин – превентивная мера, которая не говорит о том, что всё плохо и болезнь вовсю бушует в стране. Напротив, если его вовремя ввести, то количество зараженных получится минимизировать.

Как известно, болезнь передается при тесном контакте воздушно-капельным путем – например, если больной чихнет на расстоянии меньше двух метров или будет с вами разговаривать, брызгая слюной. Кроме того, вирус способен выживать на твердых поверхностях – ручках дверей или поручне эскалатора.

На фоне этого, решение Кабмина логичное и правильное – пока в стране всего лишь один официально подтвержденный случай заражения коронавирусом, нужно свести к минимуму риски для дальнейшего распространения.

Еще раз о профилактике

Врачи неоднократно отмечают – для профилактики коронавируса необходимо часто и очень тщательно мыть руки (желательно не меньше 20 секунд), пользоваться антисептиком и по возможности не касаться руками лица.

Профилактика коронавируса

Профилактика коронавируса

Если последнее не получается (все-таки, это дело рефлекторное), то нужно просто чаще мыть руки. Однако на улице и в общественном транспорте лучше этот процесс контролировать.

Избегайте людных мест.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему не стоит паниковать из-за коронавируса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус Кабинет министров Украины
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