Кабмин усилил карантин: Шмыгаль экстренно обратился к украинцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Детальное разъяснение о новых ограничениях он озвучил в видеообращении на своем Telegram-канале.

"С целью обеспечения безопасности украинцев мы продолжаем усиливать меры по защите наших внешних границ. Останется работать лишь 21 пункт пропуска. Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, прибывающих в Украину, сроком на 14 дней", – сказал глава правительства.

"Еще одно ограничение и усиление мер по расторжению цепочки заболевания – запрещается передвигаться по улицам более 2 человек, за исключением сопровождения детей", – добавил Шмыгаль.

Также премьер призвал украинцев воздержаться от прогулок в парках, походов на шашлыки и посещения других мест отдыха на ближайшие три-четыре недели.

Новость обновляется.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!