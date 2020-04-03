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3 апреля • обновлено в 12:17
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Кабмин усилил карантин: Шмыгаль экстренно обратился к украинцам

11.1т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Детальное разъяснение о новых ограничениях он озвучил в видеообращении на своем Telegram-канале.

"С целью обеспечения безопасности украинцев мы продолжаем усиливать меры по защите наших внешних границ. Останется работать лишь 21 пункт пропуска. Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, прибывающих в Украину, сроком на 14 дней", – сказал глава правительства.

"Еще одно ограничение и усиление мер по расторжению цепочки заболевания – запрещается передвигаться по улицам более 2 человек, за исключением сопровождения детей", – добавил Шмыгаль.

Также премьер призвал украинцев воздержаться от прогулок в парках, походов на шашлыки и посещения других мест отдыха на ближайшие три-четыре недели.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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