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4 мая • обновлено в 22:43
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Кабмин разрешил украинцам гулять в парках и скверах

14.4т
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В Украине с 11 мая ослабят карантинные меры – украинцам разрешили посещать парки, скверы и зоны отдыха.

Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

Украинцам разрешили гулять в парках и скверах

Украинцам разрешили гулять в парках и скверах

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, что карантин в Украине могут начать ослаблять раньше официального старта 11 мая, если будет наблюдаться резкое снижение количества инфицированных COVID-19.

Также президент Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать соблюдение карантина на майские праздники, чтобы с 11 мая ограничения можно было начать смягчать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 мая.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Кабмин отстал от жизни. Сильно. Парки и скверы многие и не переставали посещать с первого дня типа сильного карантина. Ау. Спуститесь на землю.
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gotsman dawid
gotsman dawid
Tykhoplav Mykyta ты опоздал землю они уже продали
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