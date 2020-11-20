Кабмин планирует ввести полный локдаун: мэр Ивано-Франковска назвал даты

Кабинет министров Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он уточнил, что карантин выходного дня был определенной подготовкой для более жестких мер.

Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом – 20-25 декабря.

"Позиция правительства неизменна – карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, что это определанная подготовка к полному локдауну. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря на несколько недель", – сказал Марцинкив.

По его словам, это приведет к катастрофе для экономики, особенно сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

Мэр уточнил, что с премьером удалось договориться еженедельно встречаться и обсуждать вопросы карантина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 14 по 30 ноября действует карантин выходного дня. Так, по всей стране в субботу и воскресенье разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и автозаправочным станциям. Как соблюдали ограничения на прошлых выходных, читайте здесь.