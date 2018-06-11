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К сведению СБУ: в Крыму засекли российских "звезд". Фотофакт

2.6тЧитать новость на украинском

В детском центре "Артек" в аннексированном Крыму, где прошли праздничные мероприятия, которые посетили российские артисты, часть из которых не входит в так называемый "черный список" Министерства культуры.

Фото обнародовано у Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.

"Артек. Смотрите, кто не сдох", - сказано в подписи к фотографии.

На концерт приехали, в частности, Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина и Евгений Петросян.

"Артек фестивалил. Если интересно — посмотрите. Может, кого нет еще в гастрольных списках СБУ", - говорится в подписи.

К слову, в перечне лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности, обнародованном Министерством культуры, отсутствуют Николай Басков и Евгений Петросян.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз "черный список" российских деятелей культуры обновлялся 8 июня 2018 года. В него были включены писатель-фантаст Василий Сахаров и актер Максим Щоголев.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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