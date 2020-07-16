К 2100 году население Украины сократится в 2,5 раза, – прогноз ученых

К концу XXI века в Украине, как и в большинстве стран мира, численность населения может снизиться в два раза и более.

Как говорится в исследовании Вашингтонского университета, опубликованного в журнале The Lancet, пик населенности Земли придется примерно на 2064 год, после чего уровень рождаемости станет снижаться.

Согласно прогнозу, население Украины в 2100 году с 44,6 млн человек сократится до 17,6 млн.

При этом число всего населения Земли с 9,7 млрд человек уменьшится до 8,8 млрд.

The Lancet

Как сообщал OBOZREVATEL, не менее 23 стран могут увидеть сокращение населения на 50%. Это касается, например, Японии, Таиланда, Италии, Испании, Португалии, Южной Кореи и других государств, где наблюдается старение населения и низкий уровень рождаемости.

Прогнозируется, что такая же судьба ожидает и Китай – страна, которая ассоциируется с беспрепятственным ростом населения, должна сократиться с 1,4 млрд людей в 2017 году до 732 млн в 2100-м.

Исследование было посвящено изучению того, как смертность, рождаемость и миграция повлияют на население планеты в ближайшие 80 лет. В нем ученые также объяснили, как война, стихийные бедствия и изменение климата могут повлиять на количество смертей в разных частях планеты.