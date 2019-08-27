Избивают и не пускают в туалет: в одесской психбольнице жестко издеваются над пациентами

В Одесском областном центре психологического здоровья, в котором произошел смертельный пожар, зафиксировали вопиющие нарушения со стороны персонала.

Соответствующие данные опубликовал секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Проверку там провели сотрудники департамента реализации национального превентивного механизма.

"В частности, в отделении № 21 мужчины жаловались, что младший медперсонал не позволяет им ходить в туалет ночью. Один из пациентов, который после перелома ноги фактически прикован к постели, утверждал, что его за неряшливость бьет по лицу и запугивает санитарка. При этом нет надлежащего ухода, из-за чего появились пролежни на теле. А в травматологии оперативное лечение ему так и не было проведено", – сказано в отчете.

В одесской психбольнице издеваются над пациентами Пресс-служба омбудсмена Украины

В одесской психбольнице жестоко обращаются с пациентами Пресс-служба омбудсмена Украины

Сочли жестоким обращением также ограничения для пациентов, находящихся на лечении по собственному согласию.

"Они не могут выходить за пределы отделений, день проводят в огражденных площадках на скамьях и резиновых шинах. В отделении № 6 заходить в столовую разрешено только строем по пять человек. К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время (10:00 и 16:00)", – рассказали в секретариате омбудсмена.

В одесской психбольнице издеваются над пациентами Пресс-служба омбудсмена Украины

Мониторинговая группа также отметила, что после пожара в заведении, в результате которой погибли пациенты и медсестра, принимаются меры для обеспечения безопасности. Однако на окнах остаются решетки, даже в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

Отмечается, что отчет по результатам визита будет направлен руководству Одесской облгосадминистрации, Министерства здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня пожар в психиатрической больнице забрал жизни 6 человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram