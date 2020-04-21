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21 апреля • обновлено в 23:19
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Из-за песчаных бурь в Украине появилась еще одна копия Сахары. Впечатляющие фото

3.1т
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Из-за отсутствия дождей в окрестностях Малина Житомирской области на полях не сошли посевы, а распаханная земля превратилась в просторы сыпучего желтого песка.

Фото и видео своеобразной пустыни возле городка в ста километрах от столицы опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист и блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Из-за уничтожения лесов и лесополос, а также из-за засухи ветер поднимает в воздух и переносит облака песка, который затем покрывает все вокруг", – написал он, подчеркнув, что кроме пожаров, этой весной Полесье постигла и такая беда, как песчаные бури.

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

Журналист убежден, что Украине срочно нужно браться за решение экологических проблем. Иначе, если так будет продолжаться и дальше, страна превратится в "сплошную выжженную и засыпанную песком пустыню".

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

Facebook/Денис Казанский

"В Малинском районе поля теперь напоминают Сахару. Выглядит это довольно дико... Очень жаль Житомирскую, в этом году не позавидуешь людям", – добавил Казанский.

В то же время в комментариях под его постом украинцы отмечают, что подобные "пустыни" сейчас можно наблюдать и во многих других областях страны.

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

Facebook/Денис Казанский

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

Facebook/Денис Казанский

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Facebook/Денис Казанский

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вблизи города Семеновка Черниговской области в результате песчаной бури 16 апреля образовалась настоящая пустыня. Очевидцы делились фото нетипичного явления в соцсетях.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Житомир
Теги
фотографии соцсети Экология
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