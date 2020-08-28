Из артезианской воды и с лечебными свойствами: в АБК Днепр рассказали о коньяке 'Наполеон'

Коньяки ТМ "Наполеон Шарль Луи" ООО "Алкогольно-безалкогольного комбината Днепр", которые славятся своим вкусом и трехлетней выдержкой, изготавливают по особой процедуре. В них, помимо прочего, используются премиальные коньячные спирта с 6-летней выдержкой, что соответствует международной классификации Х.О. (Extra Old).

Как рассказали в пресс-службе компании, цех спиртокурения расположен в отдельном помещении, купажи готовятся в нержавеющих емкостях, а вода используется исключительно артезианская.

Так, в компании пояснили, что для розлива напитка установлена 1 линия мощностью 6000 бутылок в час. Она состоит из автоматов немецкого производства KRONES AG. Готовая продукция помещается в ящики из гофрированного картона и складывается на поддоны, а позже фиксируется стреч-пленкой. Купажирование, обработка и розлив коньяков Украины осуществляется в отдельном помещении.

Артезианская вода поступает из скважин № 1 и № 2 глубиной 120 и 110 метров соответственно, которые являются собственностью "АБК Днепр". Минеральная вода проходит смягчение и обессоливание на установке обратного осмоса. Подготовленная вода накапливается в емкостях, из которых подается на купажирование с помощью насоса.

Цех коньячного спиртокурения расположен в отдельном здании и связан со спиртохранилищем для коньячного спирта трубопроводом. Сырье для ТОВ "АБК Днепр" поступает из Херсонских степей, где выращивают винные сорта винограда французского происхождения. Приемка виноматериала производится из автоцистерны в отделения коньячного спиртокурения через мерник в нержавеющую емкость для эгализации и временного хранения.

Перегонка коньячного виноматериала на спирт коньячный молодой проводиться на коньячной перегонной установке, которая реализует периодический процесс прямой фракционной сгонки виноматериалов на коньячный спирт с выделением головной и хвостовой фракций. В таких установках используются специальные массообменные тарелки повышенной прочности и разделительной способности, позволяющие изменять крепость дистиллята в зависимости от стадии процесса (отбора фракции). Применены кожухотрубные дефлегматоры. Реализован раздельный вывод воздушных потоков и спирта. Установка работает на экономичном электроподогреве.

Полученный спирт отмеряется через мерник и поступает по трубопроводу в коньячное спиртохранилище для выдержки в резервуаре, заполненном дубовой клепкой, специально подготовленной для коньячного производства.

Купажи коньяков Украины готовятся в нержавеющих емкостях, оборудованных мешалками пропеллерными взрывозащищенными МС-1 из отмеренного количества спирта коньячного выдержанного, сахарного сиропа и колера и подготовленной воды. После купажирования они перекачивают для отдыха в нержавеющие емкости с дубовой клепкой, дубовые бочки и дубовые буты.

Предприятие также имеет нержавеющие емкости для обработки коньяков холодом с помощью холодильной установки. Перед разливом купажи фильтруются на фильтр-прессе. Готовые купажи коньяков Украины подаются на раздаточный автомат через напорные емкости автоматической линии розлива через механические фильтры Гейзер из нержавеющей стали.

После розлива и оформления готовая продукция на поддонах поступает на склад готовой продукции для хранения и отгрузки на склад потребителя.

Как рассказали в компании, коньяк "Наполеон", завоевал признание в мире и любовь миллионов почитателей во всех уголках планеты. Благородство и выдержка, яркий аромат, насыщенный вкус и долгое шлейфовое послевкусие делает коньяк фаворитом у властьимущих.

"Метр де Ше ООО "Алкогольно-безалкогольного комбината Днепр" как главный человек в коньячном производстве провел ни один день в процессе купажирования идеального коньяка. В результате кропотливой работы появился ординарный коньяк трехлетней выдержки, соответствующий международному стандарту V.S., ординарный коньяк средним сроком выдержки коньячных спиртов четыре года, соответствующий международному стандарту V.S.O.P., и марочный коньяк выдержанный – средний возраст коньячных спиртов не менее 6 лет, соответствующий международному стандарту X.O", – сказано в сообщении.

Как известно, коньяки владеют особыми лечебными свойствами. Врачи утверждают, что данное средство может снять напряжение при головной боли.

Кроме того, этот напиток способен снизить уровень холестерина в крови, замедляется процесс развития атеросклероза. Полезен он для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, но только в небольших дозах. Рекомендуется добавлять несколько капель в лечебный чай.

Коньяк также способен повысить артериальное давление, если употребить больше 50 грамм. Меньшая доза понижает давление. Для женщин советуют не повышать дозу – 20 грамм. Во время употребления данного алкогольного напитка стоит помнить, что он способен нормализовать артериальное давление. Не советуют мешать с лекарствами и другими спиртными напитками.

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