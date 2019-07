Италию "обстрелял" град размером с апельсин: 18 пострадавших. Фото и видео стихии

В итальянском городе Пескара десятки домов и машин пострадали от выпавшего града размером с апельсины. Также на данный момент 18 человек оказались в отделении неотложной помощи из-за ранений, вызванных осадками.

Как сообщает агентство ANSA, в больнице также беременная женщина, с ранами на лице и голове. Пациенты, попавшие в неотложку сообщают об ушибах и травмах, в основном в области головы.

Уточняется также, что нарушено движение внутри страны. В частности, на шоссе, ведущему от Терамо к морю, машины в стоят в пробке из-за плохой видимости. В жилых районах повреждены автомобили, многие с разбитым градом лобовым стеклом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Град в Италии Twitter ANSA

Критическая ситуация в одной из больниц Пескары – вода проникла на первый этаж из-за чего были остановлены все операционные. Кроме того, затоплены подвалы. Кухни, аптеки и автостоянки вышли из строя.

Кроме того, агентство сообщает, что затопило стоянку сотрудников городской больницы. Около двадцати автомобилей погружены примерно на 2 метра под воду.

Пользователи Twitter также опубликовали множество фото и видео природного катаклизма.

Последствия града в Италии Twitter Chachi

Град в Италии Twitter Chachi

Последствия града в Италии Twitter D'Incecco

Violent hailstorm in Pescara and on part of the Abruzzo coast, with grains as big as oranges. Eighteen people so far ended up in the emergency room in Pescara due to the wounds caused by hailstones.https://t.co/esyDx7H7mJ — Mafalda (@Mafalda86908794) July 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля по нескольким регионам Украины пронесся мощный ураган, который сносил крыши, валил деревья, а град побил посевы. Как минимум, трое людей травмированы. Так, в Кривом Роге Днепропетровской области мощный ливень и ураган превратили город в настоящий "апокалипсис". Многие улицы затопило, ветер обрушил деревья и даже балконы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!