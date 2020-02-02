Спас миллионы жизней своей чудодейственной "лимфой Хавкина". В английских газетах его называли "благодетелем человечества" и "великим филантропом".

Владимир Хавкин un-sci.com

Гуляя по Бомбею или, как принято называть южную столицу Индии после свержения британского ига, Мумбаи, можно наткнуться на величественный белый дворец с вывеской: “Haffkine Institute”. Индусы за оградой парка рассказывают: добро пожаловать в крупнейший в Южной и Юго-Восточной Азии НИИ бактериологии и эпидемиологии! Haffkine – это наш "большой белый исцелитель", махатма! Ну, британец какой-то, думаешь ты. А тем временем заходишь на их сайт в интернете и видишь, что это Ukrainian scientist, самый что ни на есть одессит, Вальдемар-Мордехай Хавкин. "Cамый неизвестный человек, большой филантроп, которому рукоплещет вся Европа, а на родине он никому не известен", — написал про него Чехов.

Институт носит имя нашего земляка с 1925 года, когда приехавший спасать индусов доктор Хавкин основал здесь крупнейший центр по изучению чумы и холеры. Именно он изобрёл вакцины от этих болезней. первым в 1892 году в разгар эпидемии в Европе ввел собственную вакцину самому себе, став национальным героем Франции тех лет, вызвав огромный авторитет у Луи Пастера. единственный украинец, кто награжден одним из высших орденов Великобритании из рук королевы.

Институт Хавкина un-sci.com

Родился он 15 марта 1860 года в семье учителя Казённого еврейского училища. Дедушка по матери, которую звали Розалия, преподавал древнееврейский язык в том же училище – что удивляться замысловатому имени мальчика (впоследствии он чаще представлялся Владимиром). Учился Хавкин в хедерe, а потом в русской гимназии в Бердянске. После её окончания, в 1879 году, Хавкин вернулся в родной город: Одесса тогда была центром свободомыслия и культуры, поистине жемчужиной южного побережья империи. Хавкин вступил на естественнонаучный факультет Новороссийского университета и стал учеником таких светил, как Сеченов, Ковалевский, Умов и Илья Ильич Мечников, под влиянием которого он заинтересовался зоологией простейших.

В студенческие годы деятельный Хавкин вступил в кружок революционеров-народников. За это его дважды выгоняли из университета и даже арестовывали. Отошёл от своего желания улучшить жизнь простого народа лишь после того, как его коллеги по кружку обратились к терроризму. Чтобы облегчить талантливому юноше научную карьеру, университетское руководство предложило ему принять православие. Хавкин отказался и вслед за своим профессором Мечниковым уехал в 1888 году в Швейцарию, где получил должность приват-доцента Лозаннского университета.

В 1889 году Хавкин по рекомендации Мечникова стал сотрудником Пастеровского института в Париже. Луи Пастер – учёный, гению которого мы обязаны, в частности, "пастеризацией" продуктов, стал учить одессита Хавкина. Основным направлением работ молодого учёного стала защита человеческого организма от инфекционных болезней с помощью сывороток и вакцин. День за днем, ночь за ночью – опыты над сотнями лабораторных животных, эксперименты, пробы, ошибки и снова пробы. К 1892 году Владимир Хавкин создал первую эффективную вакцину против холеры.

Чтобы доказать лечебные свойства вакцины, нужно было публично продемонстрировать несомненный положительный результат. Малейшая ошибка в расчетах могла привести к смерти. И Хавкин испытывает препарат на себе. Безопасность вакцины была доказана!

Весной 1892 года в Туркестане была зафиксирована массовая вспышка холеры; от южных границ империи болезнь двинулась вглубь России. Европе угрожала пятая за век эпидемия. По просьбе Хавкина сам Пастер предложил Российской империи новое средство для борьбы с болезнью. Но, памятуя мятежное прошлое Хавкина, предложение решительно отклонили. Впрочем, и власти Франции и Испании, где были отмечены очаговые вспышки холеры, не спешили принять помощь от русского эмигранта. Многие прославленные медики считали саму идею вакцинации вредной и опасной затеей, и были готовы на всё, лишь бы не допустить в высокий храм медицины какого-то одесского зоолога с его микроскопическими тварями.

Зато правительство Британии разрешило Хавкину испытать вакцину в Индии, где в это время свирепствовала эпидемия холеры, унося сотни тысяч человеческих жизней. В начале 1893 доктор отправился в Индию в качестве государственного бактериолога; ему понадобилось всего немногим более двух лет, чтобы наладить производство вакцины в Калькутте. Он лично принимал участие в вакцинации свыше 42000 человек. В результате этого заболеваемость холерой и смертность от нее в Индии сократились в десятки раз. Прививки вакцины Хавкина стали после этого массовыми и применяются в улучшенном виде до сих пор.

Хавкин лично вакцинирует индусов un-sci.com

Таким же решающим был вклад Хавкина в борьбе с чумой, эпидемия которой поразила в 1896 году второй по величине город Индии, Бомбей, и его окрестности. В Старом городе, в сохранившейся со времен португальского владычества резиденции губернатора, Хавкин за три месяца изготовил противочумную вакцину и 10 января 1897 года испытал ее на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения. Начав свой путь в Бомбее, противочумная вакцина Хавкина получила распространение во всем мире. За 40 лет были привиты – и тем самым убереглись от смерти – более 35 млн. человек. Созданная Хавкиным небольшая противочумная лаборатория стала впоследствии крупнейшим в Южной и Юго-Восточной Азии исследовательским центром по бактериологии и эпидемиологии, который с 1925 года носит название "Институт имени Хавкина".

В 1897 году королева Виктория наградила Хавкина одним из высших орденов Британской империи. В честь него в Лондоне был дан прием, на котором присутствовали крупнейшие английские медики, а с приветственным словом выступил знаменитый хирург Листер, который поблагодарил Хавкина за всего то хорошее, что он сделал для Индии – и, тем самым, для Великобритании. Заметив при этом: "из всего гнусного, что есть в мире, самое отвратительное — антисемитизм".

Бомбейская бактериологическая лаботатория un-sci.com

В 1904 году доктор Хавкин вернулся в Швейцарию. В 1915 году он был приглашен военным ведомством Великобритании для консультаций: вакцинировать ли британских солдат, направляемых в колонии, да что там колонии – тех, которые отправляются на войну? К исследованиям нашего учёного они отнеслись с более чем глубоким интересом, свидетельства которого, конечно же, до сих пор хранятся в британских архивах под грифом "совершенно секретно".

Следующие годы своей жизни Хавкин жил в Париже. "Не помню человека более скромной, тонкой и развитой души, до такой степени верного своим принципам", — отзывался о нём приятель, доктор Гилель Яфэ. Образ жизни Хавкин вёл аскетичный, всё своё высокое жалованье тратил на филантропические цели, анонимно помогая благотворительным обществам и просто нуждающимся. В Париже Хавкин написал ставшую известной статью "Апология ортодоксального иудаизма", в которой он, проанализировав значение иудаизма в истории еврейского народа, делает вывод о том, что приверженность религиозному образу жизни является единственной возможностью сохранения еврейского народа. В этой статье есть следующее замечание: "Всегда, что бы я ни делал, я понимал, что бремя ответственности, которую несёт мой народ, постоянно лежит и на моих плечах. Эта мысль была моей путеводной звездой в течение всей жизни".

В Индии Хавкин хорошо изучил колониальную политику Великобритании, так что не разделял общего восторга по поводу крупного успеха сионистского движения, оглашения Декларации Бальфура. Поддерживая идею воссоздания еврейского государства в Земле Израиля, он утверждал, что еврейским оно окажется лишь в том случае, если будет основано на религиозных принципах. Он открыто говорил о разочаровании, которое ждёт евреев – и, надо заметить, многие его печальные предсказания со временем оправдались.

Вместе с друзьями Хавкин написал работу о правах евреев в Эрец-Исраэль и диаспоре и предложил её вниманию участников Женевской мирной конференции. В 1920 году он стал членом центрального комитета Всемирного еврейского союза (Альянса), первой международной еврейской организации, основанной в 1860 году и преследовавшей филантропические и просветительские цели. На этом посту Хавкин боролся с ассимиляторскими тенденциями и защищал гражданские права евреев в странах Восточной Европы.

По поручению Альянса и другой филантропической организации — Еврейского колонизационного общества — Хавкин едет в Россию, Польшу и Литву, с основной целью уделить особое внимание состоянию общественного здравоохранения среди евреев. В 1926 году доктор Хавкин ещё раз вернулся в Одессу, теперь уже большевистскую – "на негостеприимную родину", как он записал в дневнике.

С 1928 года и до конца жизни Хавкин постоянно жил в Лозанне. Опубликованная в 1930 году британским правительством так называемая "Белая книга", резко ограничивавшая въезд евреев в Эрец-Исраэль, совершенно его ошеломила, хотя сам он давно предсказал примерно такой оборот событий.

За полтора года до своей смерти, в апреле 1929-го, Хавкин побывал в Берлине. Он зашёл в бюро общества "Эзра", основанного немецкими евреями ещё в 1884 году для поощрения еврейской колонизации в Эрец-Исраэль (включая Сирию), и сообщил, что вложил в лозаннский банк деньги, которые после его смерти должны стать фондом материальной помощи нуждающимся йешивам Восточной Европы. Руководителям "Эзры" Хавкин предложил роль распорядителей фонда. После его смерти банк сообщил "Эзре", что фонд вспомоществования йешивам имеет на своем счету 1 568 852 швейцарских франка (около 300 тысяч долларов).

Хавкин оставил также огромный архив, хранящийся в Еврейском университете в Иерусалиме: письма, дневники, литературные наброски, в частности, написанное в Калькутте исследование о творчестве Оноре де Бальзака (вероятно, их "свёл" Бердичев, в котором Бальзак познал счастье любви). Доктор Хавкин вел дневник изо дня в день, год за годом, почти без пробелов и умолчаний. Надо было обладать железным характером, чтобы в самых экстремальных обстоятельствах – уходя от слежки агентов царского Третьего отделения, в разгар смертоносных эпидемий в джунглях Индии – не забрасывать дневник, фиксировать события разноцветных дней, из которых сложена мозаика нашей жизни.

Еврейский университет\ в Иерусалиме un-sci.com

В Одессе именем Хавкина названа улица (переименована с Октябрьской победы) – расположенная, впрочем, довольно далеко от центральных улиц Пастера и Мечникова. Давид Маркиш написал об учёном роман "Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека".

В 2019 году потомок Хавкина, финансист Александр Дуэль 1988 года рождения, запустил о нём интернет-проект, который начинается со слов: "Это история о том, кто нас спас".

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