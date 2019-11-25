Ровно сто лет назад в Одессе Украинская Галицкая Армия (УГА) подписала сепаратный мир с генералом А.Деникиным, который боролся против Украинской народной республики (УНР).
Напомню, УГА была создана 01 ноября 1918 г. на базе Легиона Украинских Сечевых Стрельцов (УСС) и других украинских подразделений Австро-Венгерской армии, прежде всего 2,3 и 11-го куреней УСС Герцогства Буковины. Союз УГА с Деникиным оказался катастрофическим решением относительно реализации всего проекта воссоздания Украинского национального государства. УНР не могла простить УГА договоренность с белогвардейцами, которые уничтожали украинскую государственность в центральных, восточных и южных районах Украины, тогда как большевики нападали с севера. В феврале 1920 г. УГА пошла еще на один беспрецедентный поступок, сепаратно подписав еще более опасный договор о сотрудничестве с большевиками, надеясь, что Красная Армия поможет галичанам разбить поляков, которые завоевали всю Западную Украину.
После таких действий в разрез и против политики УНР, ее лидер С.Петлюра принимает не менее безответственное решение – он договаривается о военном союзе с Ю.Пилсудским в совместной борьбе с красной Москвой, пообещав Варшаве серьезную территориальную уступку : вся Западная Украина отходила Польше, если та поможет восстановить территориальный суверенитет УНР, признав Украинское государство.
Совместный военный поход поляков с петлюровцами вначале имел большой военный успех. 20 тыс. польских воинов и 15 тыс. бойцов УНР в конце апреля 1920 г. перешли Збруч и быстро захватили Житомир, Козятин, Бердычев. На южном направлении в сторону Одессы наступала дивизия УНР "черных запорожцев". От советов удалось освободить большую часть Украины вместе с Киевом (7 мая 1920 г.), но Красная Армия, перегруппировав свои силы и пополнив их людьми и техникой начала мощное контрнаступление. Полки С.Буденного дошли до Львова, а другие подразделения Красной Армии до Вислы и были на подступах к Варшаве, когда Польша, получив военные подкрепления от Антанты и проведя всеобщую мобилизацию, сумела остановить неистовое продвижение большевиков.
В битве под Варшавой, а также в боях на территории Галичины советские войска были разбиты и отброшены на десятки и даже сотни километров. В этой решающей схватке участвовала и армия УНР в составе нескольких дивизий, которая дала от себя все, чтобы остановить продвижение коммунистов в Центральную Европу. По решению Кремля Красная Армия должна была пробиться через Польшу к Германии для оказания помощи восставшим немецким рабочих. Но этот план большевизации Европы провалился благодаря самоотверженности польских и украинских солдат. Однако во время мирных переговоров в Риге польская делегация соглашается с предложением советов относительно разделения районов оккупации Украины. Западная часть отходит Варшаве, а вся остальная – Москве. Это подтвердил Рижский мирный договор 1921 г. Ю.Пилсудский извинился перед С.Петлюрой, но обеспечение польских интересов было важнее договора с украинцами. Поставленная цель – установление контроля над Западной Украиной была выполнена.
УНР была сдана на съедение большевиков, а все ее подразделения разоружены и интернированы. Эта ситуация очень напоминала польско-российские договоренности 1686 г. – так называемый Вечный мир, подписанный между Московским государством и Речью Посполитой в Москве. За этими договоренностями вся Левобережная Украина, а также Киев и территория Запорожской Сечи переходили под управление Москвы, а Правобережная Украина оставалась в составе Речи Посполитой. Так в 1686г. было уничтожено Украинское государство, основанное гетманом Б.Хмельницким, а в 1921 г. с политической карты Европы исчезает Украинское государство, просуществовав менее трех лет. В 1686 г. исчезла Украина-Русь как Козацкая держава, а в 1921 г. пропала украинская государственность, носителями которой были УНР и ЗУНР. В 1686 г. Гетманскую Украину похоронили склоки и алчность козацкой элиты, где каждый лез в гетманы, и для достижения своей цели готов был жертвовать украинскими интересами в угоду ненадежных союзников - Москвы, Варшавы или Стамбула, что привело к Руине. А в 1921 г. близорукость политики лидеров ЗУНР, которые ориентировались сначала на белогвардейцев, а потом на большевиков, и УНР, которая ставку сделала на Польшу, привела к ликвидации украинской государственности.
Лишь через 70 лет Украина восстановила свою независимость. Но многие факты нынешней политической ситуации в Украине свидетельствуют, что мы быстро забываем горькие исторические уроки. Желание некоторых политиков в Украине захватить власть любой ценой может нам всем стоить высокой политической цены. Мы потеряли Крым и часть Донбасса, поэтому для их возвращения потребуются невероятные внутренние усилия и сплоченность всего народа. А игра на противостояние в обществе, в процессе мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, контрпродуктивна сама по себе и очень опасна. Об этом ярко свидетельствуют события 1686 и 1921 годов. Не забываем важных исторических уроков из нашего прошлого.
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