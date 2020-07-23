Источник в ВСУ объяснил казус со списками военных-участников Революции достоинства
Списки военных-участников Майдана собирают после прощания с Тарасом Матвеевым.
В Украине составляют списки военных-участников Революции Достоинства для того, чтобы в случае гибели хоронить их со всеми почестями.
Как сообщил OBOZREVATEL источник в Вооруженных силах Украины, идея со списками появилась после внутреннего скандала в связи с прощанием на Майдане Незалежности с погибшим офицером 24-й бригады Тарасом Матвеевым.
Оказалось, что командование не знало, что Матвеев был активным участником Революции Достоинства, и поздно узнало, что прощание с ним пройдет на Майдане.
По данным источника, из-за этого главком дал приказ собрать списки майдановцев, чтобы в трагическом случае прощаться с почестями и не попадать больше в такую неудобную ситуацию.
В результате замполиты разослали распоряжения в воинские части, но не объяснили, с какой целью проводится сбор информации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине от районных и городских военных комиссариатов потребовали предоставить информацию о всех военнослужащих, которые были участниками событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.
10 июля на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб украинский военный, младший лейтенант и известный волонтер Майдана Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области.
14 июля в Киеве на Майдане Незалежности прошла церемония прощания с погибшим.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Матвееву.звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.