"Ищет виновных!" Зеленский нарвался на гнев украинцев из-за ссоры с Климкиным

Ссора президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Павлом Климкиным из-за несогласованных ответов России по военнопленным морякам вызвала ажиотаж в сети.

Пользователи массово обвинили главу государства, который заявил, что знал о возможном возвращении России в ПАСЕ, в бездействии. (Чтобы посмотреть выступление Зеленского, доскролльте новость до конца).

Так, отреагировали на перепалку члены украинской делегации в Ассамблее. Ее глава Владимир Арьев прокомментировал слова президента о том, что депутаты не сделали ничего в ПАСЕ.

Зеленский и Климкин

"У меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказа в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии, не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других", – написал он.

Он напомнил Зеленскому, что на следующей сессии Ассамблеи последний сможет со своими депутатами показать, на что способен он.

Отреагировал на выступление президента и народный депутат Борислав Береза.

"Господин президент, нам все эти годы первые лица Европы говорили, что уже все решено... Мы не понимали, никогда не соглашались, и противились. Да, мы шли наперекор. Ломали их планы и разрушали их попытки. Мы отстаивали Украину всеми возможными и невозможными способами", – написал он.

Береза призвал Зеленского провести правильные назначения, чтобы не пришлось терять уже оккупированные Крым и Донбасс.

Украинцы также присоединились с обвинениями и задались вопросом, почему Зеленский не сделал ничего, если знал о возвращении России в ПАСЕ. "Почему молчал? Почему с реакцией ждал сутки? От брехло", – написали они.

Зеленскому также указали на то, что теперь он сам понял, как это – узнавать все из интернета.

"А мы вот о вас из видеороликов и сериалов!" – отметила журналистка Зоя Казанжи. Она выразила мнение, что президент просто ищет, на кого повесить свой промах.

Главу государства также сравнили со "злым обиженным ребенком".

Прокомментировала инцидент и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как в песне: "У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда, как холода", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский обвинил Министерство иностранных дел Украины в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Министр Павел Климкин ответил, что МИД имел полномочия без согласования с ним направлять упомянутый ответ.

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