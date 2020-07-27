Ирландское виски, чешское пиво и интернет: в сети показали, как живут задержанные в ужгородском СИЗО

В ужгородском СИЗО заключенные, которые должны находится в одиночных камерах, устроили совместное застолье с дорогим алкоголем и селфи.

Об этом этом рассказал в Telegram журналист Виталий Глагола. Он опубликовал фото, на которых видно, что заключенные пьют ирландское виски и чешское пиво.

По словам Глаголы, на снимке в центре возле стола находится Евгений Дребитко по прозвищу "Женя Белый", который является фигурантом дела о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательстве в Ужгороде.

“Если вы думали, что те, кто попадает в Ужгородский следственный изолятор – сидят в камерах, грустят и думают о своем плохом поведении – вы ошибались. Эти фото сделаны не где-то в квартире, а в камере задержанных в Ужгороде”, – написал журналист.

Он подчеркнул, что “герои” фото теоретически с 21 марта находятся в одиночных камерах.

"Пока министр юстиции Денис Малюська заявляет о платных сертификатах в СИЗО, в ужгородском следственном изоляторе руководство их давно продает. Хоть и неофициально. Потому накрыть такую поляну без их ведома, а еще и собраться всем в одной камере, нереально", –предположил Глагола.

Журналист задался риторическим вопросом, сколько стоит такой коммерческий пакет – виски, коньяк, пиво, ужин и телефоны с интернетом в ужгородском СИЗО?

Участники застолья должны теоретически находиться в одиночных камерах Telegram Виталия Глаголы

Задержанные устроили совместное застолье с дорогим алкоголем и селфи Telegram Виталия Глаголы

Как сообщал OBOZREVATEL, Минюст Украины ввел новую услугу – покупку подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.