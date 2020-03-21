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21 марта • обновлено в 12:45
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Ирина Бекешкина умерла: кем была и что сделала для Украины

2.3т
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В субботу, 21 марта, стало известно о смерти выдающегося украинского социолога, директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирины Бекешкиной.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить читателям о заслугах известной ученой и ее жизненном и профессиональном пути.

Ирина Бекешкина родилась 4 февраля 1952 года в Ивделе (Россия), но всю жизнь прожила в Украине. Она окончила философский факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Была незамужем.

Бекешкина работала научным редактором журнала "Философская мысль", младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР. С 1991 года – научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

Ирина Бекешкина

Ирина Бекешкина

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В Фонде "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива социолог трудилась с 1996 года, стала автором более 100 научных работ. Бекешкина возглавила Фонд в 2010 году – после смерти Кучерива.

В 2007 и 2008 годах Бекешкина входила в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Напомним, что Фонд "Демократические инициативы", который она возглавляла, одним из первых после провозглашения независимости Украины стал проводить экзит-поллы во время выборов.

Также Бекешкина известна тем, что разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования и концепцию электорального поведения, его особенностей в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагичная новость о смерти Бекешкиной появилась на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта. Коллеги покойной отметили, что ее уход стал преждевременным.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Ирина Бекешкина
Место
Украина
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Царство небесне і вічна пам'ять розумній, порядній, адекватній людині України. Співчуття рідним і всім, хто її любив.
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