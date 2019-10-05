Ирак взорвали массовые протесты: погибли 70 человек

В Ираке во время массовых антиправительственных акций уже погибло порядка 70 человек, и более 2500 были ранены.

Об этом сообщает агентство Anadolu. Больницы переполнены и переведены на специальный режим работы из-за большого количества пострадавших (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Протесты в Ираке

Массовые беспорядки, которые начались в начале октября, со временем охватили Багдад и другие крупные города. Люди на улицах протестуют против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, а также возмущаются нехваткой воды и электроэнергии. Также демонстранты требовали улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда.

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

Для разгона демонстраций силовики начали применять боевые патроны и слезоточивый газ. Впоследствии на гибель людей отреагировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

"Генеральный секретарь следит за развитием событий в Ираке и призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации", — говорится в заявлении политика.

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

Антиправительственные протесты в Ираке

Генсек ООН также особо отметил, что "свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать", и призвал участников протестов "проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от насилия".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время протестов правительство Ирака пошло на беспрецедентные меры:

Министр обороны Ирака на фоне множащихся в стране протестных акций приказал привести в повышенную готовность все военные части. В ряде провинций был введен комендантский час.

В столице страны Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии.

В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации.

В связи с происходящим иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны.

Также стало известно, что в ходе столкновений сотрудники служб безопасности применили слезоточивый газ и водометы с горячей водой против манифестантов, забрасывавших их камнями.

В стране частично прекратили работу Facebook, WhatsApp и другие соцсети, в которых распространяли призывы к митингам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!