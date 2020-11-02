Безопасность труда на предприятиях стала показателем престижа – исследование МОТ

За последние несколько лет мировой бизнес начал исповедовать культ безопасности труда на предприятиях и внедрять лучшие международные практики в соответствующей сфере, что в одночасье повышает и престиж компании.

Как сообщает "Минпром", Международная организация труда (МОТ) провела исследования, которые показали, что вложения в безопасность труда еще и гораздо эффективнее, чем ликвидация последствий несчастных случаев.

В качестве примера компания привела один из мировых лидеров по производству электрооборудования – концерн Schneider, который сумел снизить уровень травматизма на своих предприятиях с 3,6 до 0,5 случая на 100 рабочих.

Отмечается, что каждый доллар инвестиций в профилактику производственного травматизма сберегает не менее 2 долларов. Проанализировав деятельность нескольких крупных нефтедобытчиков (Saudi Aramco, BP, Shell и др.) исследователи пришли к выводу, что каждая предотвращенная травма сэкономила им 37 тыс. долл., каждый предотвращенный нечастный случай – 1,4 млн долл.

Вместе с экономической целесообразностью культ безопасного труда стал для многих компаний из высшей лиги глобального бизнеса и вопросом престижа. Исповедуя принципы устойчивого развития, они стараются сделать больше, чем просто соблюдать законодательства о труде и нормативы техники безопасности. В 2019 г. консалтинговая компания KPMG из "большой четверки" подготовила отдельный анализ лучших международных практик в сфере промышленной безопасности и охраны труда. В отчете они рассматривают проекты, успешно реализованные более чем десятком известных корпораций из разных отраслей. При этом эксперты KPMG выделяют 6 наиболее распространенных трендов современной промышленной безопасности:

повышение прозрачности, охрана здоровья, обучение и вовлеченность, транспортная безопасность, внедрение риск-ориентированных подходов, диджитализация.

Не каждая из фигурирующих в отчете компаний работает сразу во всех 6 направлениях, но даже преуспев в одном из них, можно достичь ощутимых результатов.

Вот несколько самых ярких примеров:

Машиностроительная компания John Deer оборудовала рабочие места так, чтобы уменьшит количество профессиональных заболеваний, связанных с перегрузкой мышц и неправильным положением тела. За последние 30 лет на предприятиях компании внедрено свыше 1500 эргономических модернизаций. Нефтегазовая компания Total благодаря постоянному мониторингу и внедрению автоматических решений, позволяющих выявить усталость водителя, обеспечивающих экстренное торможение, на 33% снизила количество ДТП с корпоративными транспортными средствами. Химический концерн BASF начал применять технологии дополненной реальности для повышения компетенций сотрудников в области охраны труда. До конца 2020 г. такие цифровые инновации будут использоваться на 350 предприятиях концерна.

В 2020 г. украинская компания "Метинвест" первой из Украины победила в традиционном ежегодном конкурсе IIRSM Risk Excellence Awards, который проводит Международный институт по управлению рисками и безопасностью труда, в номинации "Программа изменений года".

По словам менеджера по инновациям и проектам "Метинвеста" Павла Окары, победа в конкурсе стала возможной как раз благодаря системному подходу в области охраны труда и промышленной безопасности.