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21 мая • обновлено в 21:42
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"Интуичить не надо": россияне оценили, как Путин улучшил "великий и могучий". Видео

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Президент РФ Владимир Путин во время общения с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым применил новое слово русского языка – "интуичить".

Запись с общением главы России и чиновника в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Кондратьев, отвечая на вопрос Путина об открытии гостиниц в Краснодарском крае, ответил: "Если позволит эпидобстановка, ближе к концу июня". На что Путина сказал: "Интуичить не надо, надо опираться на реальную обстановку, смотреть, как ситуация будет развиваться. Вовремя, но, не забегая вперед, принимать решения".

Владимир Путин

Владимир Путин

Пользователи сети оценили такой словесный оборот Путина и высмеяли его общение с губернатором, который нервничал при разговоре.

"Ну вот теперь все понятно, так бы сразу и сказал. Когда победим бедность – вовремя!", "Путин прям по своему опыту все говорит – как пример ошибок и как делать не надо", "Кондратьев школу хоть закончил? Разговаривает как малограмотный", – писали в сети.

"Интуичить не надо": россияне оценили, как Путин улучшил "великий и могучий"
"Интуичить не надо": россияне оценили, как Путин улучшил "великий и могучий"

Как сообщал OBOZREVATEL, президента РФ Владимира Путина засняли за рисованием каракулей на совещании.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
русский язык соцсети Новости России
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