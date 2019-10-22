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22 октября • обновлено в 19:38
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Впервые в истории: интернет-СМИ стали лидером в информационном пространстве Украины

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В 2019 году в Украине интернет-медиа и социальные сети впервые в истории обогнали по популярности в качестве источника новостей телевидение.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса "Отношение населения к СМИ и потреблению различных типов медиа", опубликованные на сайте USAID-Internews (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, 68% респондентов используют социальные сети для получения новостей – рост с 53% в прошлом году; а популярность и охват аудитории телеканалами снизились до 66% по сравнению с 77% в 2018 году.

Новости
OBOZREVATEL обогнал лучшие СМИ постсоветского пространства

Интернет-СМИ стали лидером в информпространстве Украины

Интернет-СМИ стали лидером в информпространстве Украины

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При этом, украинцы стали намного меньше верить СМИ. Доверие ко всем традиционным медиа упала в среднем на 11%, по сравнению с 2018 годом: на 19% к общенациональной прессе, 22% к местному радио и 49% к общенациональным телеканалам – в то время, как интернет-медиа доверяют 51% респондентов – наибольший показатель этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести в Украине уголовную ответственность за искажение информации средствами массовой информации.

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Место
Украина
Тег
СМИ
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Исаев Максим
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