Инфекционист сказала, как можно остановить вспышку COVID-19 в Украине

Голубовская сказала, как можно остановить вспышку COVID-19 в Украине. Коллаж

Для того, чтобы в Украине не увеличивалось количество больных коронавирусной болезнью COVID-19, школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 выразила инфекционист Ольга Голубовская. По ее словам, сейчас страна находится лишь в начале роста числа инфицированных COVID-19.

"Я вообще была за дистанционное обучение максимально. Мы сейчас только в начале этого роста. Все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Значит, надо всем понимать, что если не будут этого придерживаться, готовьтесь, что останетесь просто на каком домашнем лечении. А это, конечно, уже совсем другое", – сказала инфекционистка.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что МОН планирует использовать 3,3 миллиарда гривен из остатков прошлогодней образовательной субвенции на закупку средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Правда, сначала нужно внести изменения в постановление Кабмина, чего еще не сделано.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Шкарлет заявил, что в фонде борьбы с коронавирусом с 64,7 млрд гривен, которые в нем были изначально, уже не осталось ни копейки.

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