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10 апреля • обновлено в 00:25
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Инфекционист призвала украинцев забыть о тестировании на коронавирус

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Тестирование на наличие у пациента коронавируса COVID-19 важно для государственных решений, но оно никак не повлияет на клиническое решение доктора о том, как лечить человека.

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Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказала врач-инфекционист, медицинский эксперт детского фонда ООН (Юнисеф) в Украине Екатерина Булавинова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Он призвала украинцев не придавать тестированию большое значение и не идти в больницу для прохождения теста, если появились первые признаки заболевания. По ее словам, тестирование важно для тех, кто будет решать, как выходить из карантина и оценивать, какая ситуация в стране.

"Не важно COVID или нет": инфекционист призвала украинцев забыть о тестировании

"Я бы хотела попросить всех людей забыть о тестировании в каком-то смысле, как для пациентов. Потому что пациенту совершенно не важно COVID у него или нет. Ему не нужно бегать в больницу для того, чтобы сделать тебе ПЦР-тест, потому что в этот момент они перегружают систему и очень рискуют заразится коронавирусом, которого, возможно, у них еще нет", – рассказала Булавинова.

Она призвала оставаться дома людей, которые заподозрили у себя коронавирус и позаботиться о своем здоровье.

"Если у вас кашель, насморк, температура, не нужно никуда бежать, искать возможность протестироваться. Нужно оставаться дома для того, чтобы не заразить других людей. А думать человеку из группы риска или который заболел нужно о том,какой у него уровень кислорода в крови, если у него воспаление легких или нет. Для этого работают такие простые вещи, как пульсоксиметры или приложение на смартфоне", - рассказала доктор.

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Автор
Глеб Иванов
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Умри дома,новый свидомый флешьмоб.
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