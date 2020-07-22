Основатель компании SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на теракт с автобусом в Луцке.

Так, он одним предложением прокомментировал публикацию газеты The New York Times о событиях в Украине в Twitter.

"Просто еще один день в 2020", – написал Маск.

Илон Маск отреагировал на теракт в Луцке Twitter

Комментарий за час собрал более трех тысяч лайков и сотни ретвитов. "И не поспоришь", – шутят пользователи в сети.

На шутку Маска отреагировал официальный канал Украины в соцсети.

"Все, что я могу сделать прямо сейчас – это смелое лицо", – пошутили в представительстве.

В украинском представительстве ответили на шутку Илона Маска Twitter

Как писал OBOZREVATEL ранее, в центре Луцка 21 июля Максим Плохой взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его. Людей, среди которых была беременная женщина, ребенок и пенсионерка, более 10 часов фактически подвергали пыткам: им не давали воды, еды и не разрешали сходить в туалет.