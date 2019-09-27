С 29 сентября 2019 года по 13 октября 2019 года будет наблюдаться растущая Луна.

На растущей Луне рекомендуется закладывать все новое: открывать фирмы, подавать на подпись бумаги, подавать разного рода регистрационные заявки, размещать объявления о продажах, начинать курсы лечения. Рост Луны должен "перетечь" в рост успехов и приумножения материальных благ.

Первая четверть Луны произойдет 5 октября ровно в 19:48 по киевскому времени, она выпадает на мощный день, "День Силы".

В современном календаре есть четыре особых дня с сильной энергетикой.

1. Точка орбиты Земли, наиболее близкая к поверхности Солнца, которая совпадает с древним праздником Солнца, Луны и Звезд христиан восточного обряда - Святым Вечером.

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2. Точка орбиты Земли, наиболее удаленная от поверхности Солнца и наиболее приближенная к звездам, которая совпадает с кануном Свадьбы Купалы.

3. Точка равновесия между апогеем и перигеем земной орбиты, которая выпадает на 5 апреля, Даждьбожий Велик День.

Первые три точки образуют как бы "трезубец", а "древко" этого "трезубца" попадает точно на дату 5 октября.

Земля и Луна AdMe

У славян есть предание, что 24 сентября и 5 октября, гуляя по лесу, можно встретиться с феей Осени. Она будет ехать по лесу на гнедой лошади. Все желания, озвученные фее Осени, обязательно должны исполниться. Также есть много свидетельств, что пирамидальные сооружения по всему миру начинают "вибрировать" не только на солнцестояния и равноденствия, но и 5 октября.

Полнолуние в октябре 2019 года выпадает на 14 октября, 00:11 по киевскому времени, и совпадает с праздником Покрова, который отмечался не только христианами, но и в дохристианские времена. Это считается очень хорошим знаком, потому что Луна, стихии вода и земля, и праздник Покрова считаются проявлением благоприятной женской энергии во Вселенной.

На это полнолуние будет полезным накрыть стол с блюдами из овощей и фруктов и посидеть за трапезой в кругу семьи или близких людей.

Полная Луна Google Images

С 15 по 27 октября Луна убывающая. Силу убывания Луны также можно использовать в полезном ключе. В народе часто проговаривают шепотом такой заговор: "Луна убывает, препятствия уходят", "Луна убывает - болезни уходят" и т.д.

28 октября, в 5:40 по киевскому времени - новолуние. На новолуние практикуют духовные очищающие практики, медитации. Медитации – как средство для очищения. В новолуние также закладывают зерна своих мечтаний, чтобы они быстро воплотились в жизнь. Однако это делают уже после медитаций, так как сажать "семена желаний" нужно уже в чистую "энергетическую почву".

Далее Луна начинает возрастать, всем известный праздник "Русалия" будет начинаться на 5 лунный день.

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