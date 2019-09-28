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28 сентября • обновлено в 20:24
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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Пострашней потопа

6.1т

Существует мировая проблема, по крайней мере, не менее опасная, чем глобальное потепление, значение которого я не преуменьшаю. Это угроза большой войны.

Не надо забывать, что в России у власти давно потерявший адекватность диктатор, который открыто пугает мир ядерным апокалипсисом, успокаивая своих поданных тем, что они в этом случае "попадут в рай".

Новости
Путин смертельно надоел России

Он сам признавался, что рассматривал возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае противостояния со стороны западных стран. Мало того, что в его руках огромный ядерный потенциал, он еще и проводит опаснейшие эксперименты по созданию ядерно-ракетного "сверхоружия", губящие людей и природу.

Угроза катастрофического повышения уровня мирового океана в результате происходящего потепления может реализоваться по разным оценкам: через несколько десятков лет или век, или никогда. А новую войну, грозящую перейти в ядерную катастрофу, неадекваты в Кремле способны развязать в буквально любой момент.

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Темы
Угроза Третьей мировой войны Блог о событиях в мире
Персона
Владимир Путин
Тег
война
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Да-да, поэтому 36% всех военных расходов в мире приходится на США. 36%! Одна страна
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Н Олег
Н Олег
коротко и ясно .... а шо ясно? .... ясно, шо порохобот сам мож и не полный дэбил, но очень хочет сделать дэбилами читающих политические блоги мешканцев...
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Чан Джеки
Чан Джеки
надо подключить цру и ми-6 и уничтожать етих зарвавшихся правителей по типу пути в англии и германии.
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