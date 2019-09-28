Существует мировая проблема, по крайней мере, не менее опасная, чем глобальное потепление, значение которого я не преуменьшаю. Это угроза большой войны.

Не надо забывать, что в России у власти давно потерявший адекватность диктатор, который открыто пугает мир ядерным апокалипсисом, успокаивая своих поданных тем, что они в этом случае "попадут в рай".

Новости Путин смертельно надоел России

Он сам признавался, что рассматривал возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае противостояния со стороны западных стран. Мало того, что в его руках огромный ядерный потенциал, он еще и проводит опаснейшие эксперименты по созданию ядерно-ракетного "сверхоружия", губящие людей и природу.

Угроза катастрофического повышения уровня мирового океана в результате происходящего потепления может реализоваться по разным оценкам: через несколько десятков лет или век, или никогда. А новую войну, грозящую перейти в ядерную катастрофу, неадекваты в Кремле способны развязать в буквально любой момент.

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