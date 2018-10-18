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Идут настоящие холода: синоптик уточнила прогноз по Украине

27.1тЧитать материал на украинском

Пятница, 19 октября, в Украине станет едва ли не последним теплым днем. После этого температура начнет снижаться, а со следующей недели в страну придут настоящие холода.

"На Западе Украины уже можно будет понюхать первый настоящий воздух зрелой осени - похолодает, увеличится облачность, на Закарпатье и вокруг гор возможные скромные первые дожди. На остальной территории еще будет сухо и +17...+23 градуса", - сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Последние теплые дни: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

В течение субботы-воскресенья похолодание "подвинет" теплый воздух. 21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди.

"По крайней мере, со вторника и дальше, по предварительным прогнозам, нормы для начала отопительного сезона уже точно будут. А необходимое условие для начала тепла в помещениях - трое суток со среднесуточной температурой воздуха +8 градусов и ниже. Ожидается, например, в Киеве со вторника-среды ночью +3...+5, днем - ​​+10...+11 градусов. Делим на 2 и получаем среднюю суточную температуру - +6,5...+8. Во второй половине недели ожидается еще ниже температура воздуха", - отметила она.

В Киеве в пятницу будет еще +18...+19 градусов и без осадков. В субботу - +15 градусов. В воскресенье облачно и +11...+13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Украину надвигается мощный метеоудар. Стала известна дата.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоди" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погодиПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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