Идут морозы: синоптики пообещали похолодание в Украине

В пятницу, 13 апреля, в Украину придет похолодание - вплоть до заморозков.

В большинстве регионов будет сухо. Ночью небольшие осадки ожидаются в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, передает Укргидрометцентр.

На западе и юге температура воздуха составит +2 - +7 ночью и до +24 днем.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях температура опустится до -2 градусов ночью. Днем будет тепло, до +18 градусов.

В Киеве без осадков. Температура ночью - до +6, а днем - до +16.

Как сообщал "Обозреватель", в Украину пришли настоящие весенние грозы. В ближайшие дни погода изменится, так как пришедший с Балкан циклон пойдет по другому маршруту.