Идут холодные ночи: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украину, начиная с четверга, 7 июня, придет ночное похолодание.

Свежий воздух придет из Европы и понизит температуру в темное время суток, дневная почти не изменится, сообщает Укргидрометцентр.

Так, погоду будет определять антициклон с центром над Беларусью. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве 7 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+10°, днем +20...+22°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 7 июня, в Украину ворвется арктический холод, хотя осадков не предвидится.