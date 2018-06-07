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Идут холодные ночи: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

3.3тЧитать новость на украинском

В Украину, начиная с четверга, 7 июня, придет ночное похолодание.

Свежий воздух придет из Европы и понизит температуру в темное время суток, дневная почти не изменится, сообщает Укргидрометцентр.

Так, погоду будет определять антициклон с центром над Беларусью. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве 7 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+10°, днем +20...+22°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 7 июня, в Украину ворвется арктический холод, хотя осадков не предвидится.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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