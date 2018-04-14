Идут дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

В Украине на выходные, 14-15 апреля, в ряде областей ожидаются дожди и переменная облачность.
В частности, в субботу дожди пройдут на западе страны, свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра.
Температура днем составит от +19 до +24, ночью от +9 до +12 градусов.
На востоке синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура будет от +14 до +17, ночью от +3 до +5 градусов.
В центральных и северных областях – без осадков. Температура днем составит от +16 до +19 градусов, ночью от +4 до +10 градусов.
На юге Украины ожидается переменная облачность. Днем температура будет от +17 до +23, ночью от +5 до +11 градусов.
В Киеве – без осадков. Температура днем будет от +17 до +19, ночью от +4 до +6 градусов.
В воскресенье на западе – без осадков. Температура днем составит от +21 до +23, ночью от +8 до +10 градусов.
На востоке синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура будет от +16 до +19, ночью от +3 до +6 градусов.
В северных областях ожидаются дожди. Температура днем достигнет отметки от +16 до +20 градусов, ночью от +3 до +10 градусов.
В центре Украины обойдется без дождей. Температура днем достигнет отметки от +17 до +20 градусов, ночью от +4 до +8 градусов.
На юге ожидается переменная облачность. Днем температура составит от +17 до +19, ночью от +6 до +9 градусов.
В Киеве пройдут дожди. Температура днем будет от +18 до +20, ночью от +8 до +10 градусов.
Как сообщал "Обозреватель", в Украину пришли настоящие весенние грозы. В ближайшие дни погода изменится, так как пришедший с Балкан циклон пойдет по другому маршруту.