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25 апреля • обновлено в 06:43
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Идут дожди и грозы: украинцев предупредили о перемене погоды

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В субботу, 25 апреля, в Украине будет теплая, но дождливая погода. В половине регионов ожидаются грозы.

Такой прогноз появился на сайте Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет на юге. В Херсонской области днем столбики термометров покажут до +20. На Одесщине и Николаевщине на несколько отметок ниже. Аналогичная погода будет и в восточных регионах.

Идут дожди и грозы: украинцев предупредили о перемене погоды

Идут дожди и грозы: украинцев предупредили о перемене погоды

avoka.do

На западе Украины будут ливни и максимум 17 градусов тепла. На Закарпатье дожди будут сопровождаться грозой.

Неспокойно будет в центральных и северных областях. В Житомирской и Винницкой областях также дожди с грозами.

В Киеве 25 апреля обещают 18 градусов тепла, в столице также прогнозируют грозу.

Погода в Украине 25 апреля

Погода в Украине 25 апреля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле 2020 года в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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