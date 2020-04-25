В субботу, 25 апреля, в Украине будет теплая, но дождливая погода. В половине регионов ожидаются грозы.
Такой прогноз появился на сайте Украинского гидрометцентра.
Теплее всего будет на юге. В Херсонской области днем столбики термометров покажут до +20. На Одесщине и Николаевщине на несколько отметок ниже. Аналогичная погода будет и в восточных регионах.
Идут дожди и грозы: украинцев предупредили о перемене погоды
avoka.do
На западе Украины будут ливни и максимум 17 градусов тепла. На Закарпатье дожди будут сопровождаться грозой.
Неспокойно будет в центральных и северных областях. В Житомирской и Винницкой областях также дожди с грозами.
В Киеве 25 апреля обещают 18 градусов тепла, в столице также прогнозируют грозу.
Погода в Украине 25 апреля
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, что в апреле 2020 года в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.
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