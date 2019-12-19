"Идите к е**ни матери!" Протестующие под Радой набросились на "слугу народа". Видео

Во время митинга под Верховной Радой 17 декабря нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника вывели на разговор к людям, чтобы он поделился с ними позицией парламентариев по принятию закона о рынке земли и поправок для "евробляхеров".

После недолгого разговора протестующие подробно рассказали испуганному народному избраннику, куда ему идти. Соответствующий ролик выложил в YouTube канал "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, нардепа Медяника, который был избран по округу №27 в Днепре, в зале заседаний Рады настойчиво уговаривали выйти к участникам акции протеста. Ведь, отметил автор видео, среди них есть и его избиратели.

Вячеслав Медяник опозорился перед народом незнанием законов, за которые голосовал

При этом "слуга народа" шел неохотно и заметно переживал из-за того, что ему придется говорить с негодующими людьми лицом к лицу.

Во время разговора Медяник все же подтвердил, что и сам голосовал за законопроект о продаже земли. Однако не смог ответить на вопрос, сколько именно земли сможет купить один гражданин.

"А зачем вы это приняли? Идите тогда к е**не матери!" – без цензуры посоветовали "слуге народа" возмущенные такой его некомпетентностью люди.

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