"Идите к е**ни матери!" Протестующие под Радой набросились на "слугу народа". Видео

Во время митинга под Верховной Радой 17 декабря нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника вывели на разговор к людям, чтобы он поделился с ними позицией парламентариев по принятию закона о рынке земли и поправок для "евробляхеров".
После недолгого разговора протестующие подробно рассказали испуганному народному избраннику, куда ему идти. Соответствующий ролик выложил в YouTube канал "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, нардепа Медяника, который был избран по округу №27 в Днепре, в зале заседаний Рады настойчиво уговаривали выйти к участникам акции протеста. Ведь, отметил автор видео, среди них есть и его избиратели.
Вячеслав Медяник опозорился перед народом незнанием законов, за которые голосовал
При этом "слуга народа" шел неохотно и заметно переживал из-за того, что ему придется говорить с негодующими людьми лицом к лицу.
Во время разговора Медяник все же подтвердил, что и сам голосовал за законопроект о продаже земли. Однако не смог ответить на вопрос, сколько именно земли сможет купить один гражданин.
"А зачем вы это приняли? Идите тогда к е**не матери!" – без цензуры посоветовали "слуге народа" возмущенные такой его некомпетентностью люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.
Позже адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал завести уголовное дело на Медяника.
Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко считает, что с Медяником нужно провести определенную беседу.
Сам Медяник заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке.
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что фракция "СН" проведет внутреннее расследование относительно переписки Медяника.
Стало известно, что мажоритарщик от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, которого подловили на скандальной переписке о решении вопросов с прокуратурой, максимум получит партийный выговор и лишится зарплаты.
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