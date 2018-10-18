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"Идет стрелять без разбора": Бабченко вскрыл показательный момент убийств в Керчи

8.2тЧитать материал на украинском

За все 25 лет независимости Украины (до аннексии Крыма) в Керчи не происходило никаких терактов, взрывов или других ЧП. И только после прихода России в Крыму началась "военная истерика".

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко, комментируя убийства в политехническом колледже. По его словам, "обработка" населения проводилась в частности с помощью телевидения.

"Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты. Потом приходит Россия. На полуострове начинается военная истерика. Парады, стрельбы, флот, кругом фашисты. Зомбоящик круглосуточно, годами начинает вливать прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство, величие, фашизм-фашизм-фашизм, убить, ядерный пепел, дойдем до Киева, ненависть-ненависть-ненависть, кругом враги-враги-враги, война-война-война, наказать-покарать-отомстить", - написал он.

По словам Бабченко, под влиянием этого в керченском колледже и приняли план противодействия терроризму на 2017-2018 год.

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"Потом студентам раздают автоматы, одевают их в военную форму и устраивают спектакль про смерть, про фашистов, про то, как здорово всем умереть за родину. А потом парень, у которого "ВКонтакте" картинки про "Новороссию" и сопротивление фашизму, собирает два СВУ, покупает помповик и идет стрелять направо и налево без разбора. И правда, при чем здесь Россия..." - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в здании колледжа в Керчи сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым. Жертвами убийцы стали более двух десятков человек, еще около 60 получили ранения.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Объекты
КрымРоссия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Труп Аркаша в схроне видно передергивает гусака со скуки,сейчас передернул на уши рагулям,че же ты Аркаша пидорас пиндосов не обвинил в истерии военной?Оттуда пришла мода хуярить всех подряд пачками,в том чичле и в школах?Ты Аркаша или очень кушать хочешь,или отсосать,совсем пидорас облик человеческий потерял,раньше хоть на двух ногах ходил,а сейчас по ходу превратился в кучу блевотины пидорской,мразью был,мразью и подохнешь защеканец.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Вообще-то чувак шёл мост охранять. От хвошиздов. Но по дороге зачем-то заскочил в техникум.
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Галенко Николай
Галенко Николай
Россия реально притягивает смерть и несчастья, Господи огради Украину от российской нечисти. Аминь.
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