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Идет потепление: озвучен прогноз погоды в Украине

11.3тЧитать материал на украинском

В пятницу, 26 октября, в Украине в большинстве регионов ожидается влажная погода, температура воздуха +7... +9 градусов.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в ряде областей наступит потепление, а также прекратятся осадки.

Так, днем осадков не предвидится в Хмельницкой, Черновицкой, Кировоградской, Одесской областях, а также в Крыму. Воздух в этих регионах прогреется до +10... +15.

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На остальной части страны возможны дожди. На западе до +10... +12. В северных и восточных областях +6... +9.

В Киеве 26 октября возможны осадки. Температура воздуха +7... +9.

Напомним, в Украину с северо-запада Европы пришел активный циклон под названием Siglinde.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказала, что в Украине 26 октября прогнозируется "переходная" погода — от холодного циклона до теплой воздушной массы.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Объект
Укргидрометцентр
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