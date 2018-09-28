Сегодня годовщина Договора о дружбе и сотрудничестве сталинского СССР и гитлеровской Германии. Документ подписан через четыре недели после начала самой кровавой в истории человечества Второй мировой войны, где инициаторами выступили Третий Рейх и Советский Союз, которые как страны-союзники занялись переделом европейских границ, начав с совместной оккупации Польши.
О том, что Берлин и Москва стали инициаторами мировой войны нет ничего удивительного, потому что в нацистской Германии и большевистском СССР были господствующими сличные друг другу идеологии – национал-социализма и сталинизма. Кстати своеобразные основы национал-социализма в 1915 г. заложил еще В.Ленин, который заявил о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране, в отличии от теории Маркса и Энгельса, проповедовавших идеи интернационализма и возможности победы нового общества только в группе стран.
В начале 20-х гг. XX-го века А.Гитлер во главе с только что созданной Национал-социалистической рабочей партией Германии заявляет о необходимости образования Великой Германии. Практически в тоже время И.Сталин предпринимает шаги к созданию Великой страны – СССР. Для нацизма и сталинизма характерны культ личности, диктатура, массовые репрессии, завоевания другий государств и создание империй. В тридцатые годы пришлого века две тоталитарные страны двигались паралельними курсами, потому нет ничего удивительного, что в этих государствах создается сеть концентрационных лагерей, причем Гитлер перенял это ноу-хау у Сталина.
В конце лета 1939 г., когда воздух Европы был пропитан запахом новой начинающейся большой войны, Советский Союз и Германия подписывают сепаратный Пакт о ненападении (пакт Риббентропа-Молотова) и вскоре начинают Вторую мировую войну с нападения на Польшу. 22 сентября 1939 г. советские и германские части проводят совместный военный парад в Бресте, где в отдаленном крыле исторической Брестской крепости польський батальйон еще давал отпор наседавшим войскам нацистов и советов. После ряда безуспешных атак советское командование предложило полякам сдаться на почетных условиях. Им был оставлен коридор для прохода, но всех выходящих арестовали и бросили в лагерь или застрелили. Потомки красноармейцев тоже самое проделали под Илловайском в августе 2014 г.– для русско-советской традиции это нормально, а вот незнание истории не освобождает от ответственности.
После оккупации части Польши СССР производит нападение на Финляндию, обвинив Хельсинки в агрессии на Союз. Треть финской территории (Карелия) была аннексирована, за что СССР исключают из Лиги Наций. Но Москва не расстроилась и в ответ на обвинения в агрессии захватывает Литву, Латвию и Эстонию. Ситуация кардинально меняется только 22 июня 1941 г., когда донедавний союзник – нацистская Германия, вместо того, чтобы атаковать Великобританию, нападает на СССР. Несмотря на предупреждения разведки, Сталин никак не мог поверить, что его старый и казалось надежный друг Гитлер так вероломно обманит. Красная Армия стала терпеть сокрушительные поражения. Около 5 млн. солдат попали в плен, более миллиона из них решило помагать Германии в войне против коммунистического тирана, который уничтжил миллионы советских людей голодом (особенно Украина – 7 млн.чел), политическими гонениями и репрессиями. Только с 22 июня 1941 г. СССР из страны-союзника Германии превращается в страну жертву агрессии. Именно с этой даты Москва переходит на позиции борьбы с нацизмом и фашизмом.
Советская и российская пропаганда часто использовали миф о коллаборационизме украинского народа. Кремль всегда вспомнит о дивизии СС "Галичина", но обязательно забудет о русской национальной бригаде СС "Дружина", отдельном русском полке СС "Варяг", а таких полков СС было 30. В одном Севастополе было два русских национальных батальйона СС (врангелевцы и их потомки, которые не успели эвакуироваться из Крыма в 1920г.), а в коллаборационизме обвинили крымских татар.
Следующий миф – о решающем вкладе России в победе над гитлеровской Германией. Да, вклад РФ был огромным, но еще большим был со стороны Украины. Среди 20 млн. убитых советских граждан - 9 млн. были из Украины. Демографические потери СССР составили 26 млн. чел, из которых 13 млн. – украинцы. Почему то все помнят сожженую Хатынь, но это 180 человек, а в черниговской Корюковке в 1943 г. было убито 7,5 тысяч – это самое большое преступление с расстрелом мирних жителей на одном месте за всю Вторую мировую войну. Кроме того, 45% всех экономических потер СССР в войне – это Украина. Были уничтожены десятки тисяч сел и городов, тысячи промышленных предприятий. От катастрофической разрухи в Украине был голод в 1946-47 гг., который унес еще 1 млн. жизней. Это украинский ответ путинской пропаганде.
И еще раз о современной РФ. У нацизма были намерения создания мира подчиненного германским племенам, у Москвы – господство "русского мира", у Гитлера идея Великой Германии, которая должна встать с колен, таже фразеология Кремля касательно России. У Геббельса была создана пропагандистская машина, основанная на вранье и лжи, то же самое российские фейк-радио и телевидение. У нацистов постоянные войны с соседями, у России – провоцирование и участие в вооруженных конфликтах в Приднестровье, Абхазии, Нагорном Карабахе, Южной Осетии, оккупация Крыма, части Донбасса. Огромное колличество представителей Донского казачества служило в частях СС под командованием белогвардейских генералов Шкуро и Краснова, которых Русская православная церковь недавно канонизировала "За службу Отечеству". Чего удивляться донским казакам добровольцам на Донбассе.
Осталось только вспомнить послевоенное выражение У.Черчилля : "фашисты будущого будут себя представлять как антифашисты". Теперь уж стало совсем ясно, кого подразумевал бывший британский премьер.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.