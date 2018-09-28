Сегодня годовщина Договора о дружбе и сотрудничестве сталинского СССР и гитлеровской Германии. Документ подписан через четыре недели после начала самой кровавой в истории человечества Второй мировой войны, где инициаторами выступили Третий Рейх и Советский Союз, которые как страны-союзники занялись переделом европейских границ, начав с совместной оккупации Польши.

О том, что Берлин и Москва стали инициаторами мировой войны нет ничего удивительного, потому что в нацистской Германии и большевистском СССР были господствующими сличные друг другу идеологии – национал-социализма и сталинизма. Кстати своеобразные основы национал-социализма в 1915 г. заложил еще В.Ленин, который заявил о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране, в отличии от теории Маркса и Энгельса, проповедовавших идеи интернационализма и возможности победы нового общества только в группе стран.

В начале 20-х гг. XX-го века А.Гитлер во главе с только что созданной Национал-социалистической рабочей партией Германии заявляет о необходимости образования Великой Германии. Практически в тоже время И.Сталин предпринимает шаги к созданию Великой страны – СССР. Для нацизма и сталинизма характерны культ личности, диктатура, массовые репрессии, завоевания другий государств и создание империй. В тридцатые годы пришлого века две тоталитарные страны двигались паралельними курсами, потому нет ничего удивительного, что в этих государствах создается сеть концентрационных лагерей, причем Гитлер перенял это ноу-хау у Сталина.

В конце лета 1939 г., когда воздух Европы был пропитан запахом новой начинающейся большой войны, Советский Союз и Германия подписывают сепаратный Пакт о ненападении (пакт Риббентропа-Молотова) и вскоре начинают Вторую мировую войну с нападения на Польшу. 22 сентября 1939 г. советские и германские части проводят совместный военный парад в Бресте, где в отдаленном крыле исторической Брестской крепости польський батальйон еще давал отпор наседавшим войскам нацистов и советов. После ряда безуспешных атак советское командование предложило полякам сдаться на почетных условиях. Им был оставлен коридор для прохода, но всех выходящих арестовали и бросили в лагерь или застрелили. Потомки красноармейцев тоже самое проделали под Илловайском в августе 2014 г.– для русско-советской традиции это нормально, а вот незнание истории не освобождает от ответственности.

После оккупации части Польши СССР производит нападение на Финляндию, обвинив Хельсинки в агрессии на Союз. Треть финской территории (Карелия) была аннексирована, за что СССР исключают из Лиги Наций. Но Москва не расстроилась и в ответ на обвинения в агрессии захватывает Литву, Латвию и Эстонию. Ситуация кардинально меняется только 22 июня 1941 г., когда донедавний союзник – нацистская Германия, вместо того, чтобы атаковать Великобританию, нападает на СССР. Несмотря на предупреждения разведки, Сталин никак не мог поверить, что его старый и казалось надежный друг Гитлер так вероломно обманит. Красная Армия стала терпеть сокрушительные поражения. Около 5 млн. солдат попали в плен, более миллиона из них решило помагать Германии в войне против коммунистического тирана, который уничтжил миллионы советских людей голодом (особенно Украина – 7 млн.чел), политическими гонениями и репрессиями. Только с 22 июня 1941 г. СССР из страны-союзника Германии превращается в страну жертву агрессии. Именно с этой даты Москва переходит на позиции борьбы с нацизмом и фашизмом.

Советская и российская пропаганда часто использовали миф о коллаборационизме украинского народа. Кремль всегда вспомнит о дивизии СС "Галичина", но обязательно забудет о русской национальной бригаде СС "Дружина", отдельном русском полке СС "Варяг", а таких полков СС было 30. В одном Севастополе было два русских национальных батальйона СС (врангелевцы и их потомки, которые не успели эвакуироваться из Крыма в 1920г.), а в коллаборационизме обвинили крымских татар.

Следующий миф – о решающем вкладе России в победе над гитлеровской Германией. Да, вклад РФ был огромным, но еще большим был со стороны Украины. Среди 20 млн. убитых советских граждан - 9 млн. были из Украины. Демографические потери СССР составили 26 млн. чел, из которых 13 млн. – украинцы. Почему то все помнят сожженую Хатынь, но это 180 человек, а в черниговской Корюковке в 1943 г. было убито 7,5 тысяч – это самое большое преступление с расстрелом мирних жителей на одном месте за всю Вторую мировую войну. Кроме того, 45% всех экономических потер СССР в войне – это Украина. Были уничтожены десятки тисяч сел и городов, тысячи промышленных предприятий. От катастрофической разрухи в Украине был голод в 1946-47 гг., который унес еще 1 млн. жизней. Это украинский ответ путинской пропаганде.

И еще раз о современной РФ. У нацизма были намерения создания мира подчиненного германским племенам, у Москвы – господство "русского мира", у Гитлера идея Великой Германии, которая должна встать с колен, таже фразеология Кремля касательно России. У Геббельса была создана пропагандистская машина, основанная на вранье и лжи, то же самое российские фейк-радио и телевидение. У нацистов постоянные войны с соседями, у России – провоцирование и участие в вооруженных конфликтах в Приднестровье, Абхазии, Нагорном Карабахе, Южной Осетии, оккупация Крыма, части Донбасса. Огромное колличество представителей Донского казачества служило в частях СС под командованием белогвардейских генералов Шкуро и Краснова, которых Русская православная церковь недавно канонизировала "За службу Отечеству". Чего удивляться донским казакам добровольцам на Донбассе.

Осталось только вспомнить послевоенное выражение У.Черчилля : "фашисты будущого будут себя представлять как антифашисты". Теперь уж стало совсем ясно, кого подразумевал бывший британский премьер.