"И лопух вместо бумаги": сеть рассмешил новый "прорыв" в "ЛНР"

В оккупированной части Луганской области "прогресс" достиг того, что билеты на поезда выписывают вручную.

О новом достижении в "ЛНР" в Twitter рассказал блогер Денис Казанский, прикрепив фото такого билета.

"Хорошо, что прогнали американских прихвостней с принтерами", - пошутил он.

"Красиво же. С этими принтерами вообще руками писать разучились", "Может, это новый шрифт такой?" "Так это ж международный рейс. Уровень!" "Это принтер нового поколения", "А вместо туалетной бумаги хорошо использовать лопух", - смеются другие пользователи.

Хорошо, что прогнали американских прихвостней с этими ихними принтерами pic.twitter.com/KDUd0lXror — Денис Казанський (@den_kazansky) September 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что на оккупированном Донбассе организовывают перевозки между "ДНР" и "ЛНР", которые окрестили "международными".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram