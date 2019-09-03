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3 сентября • обновлено в 19:07
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"И лопух вместо бумаги": сеть рассмешил новый "прорыв" в "ЛНР"

2.8т Читать материал на украинском

В оккупированной части Луганской области "прогресс" достиг того, что билеты на поезда выписывают вручную.

О новом достижении в "ЛНР" в Twitter рассказал блогер Денис Казанский, прикрепив фото такого билета.

"Хорошо, что прогнали американских прихвостней с принтерами", - пошутил он.

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"Красиво же. С этими принтерами вообще руками писать разучились", "Может, это новый шрифт такой?" "Так это ж международный рейс. Уровень!" "Это принтер нового поколения", "А вместо туалетной бумаги хорошо использовать лопух", - смеются другие пользователи.

"И лопух вместо бумаги": сеть рассмешил новый "прорыв" в "ЛНР"
"И лопух вместо бумаги": сеть рассмешил новый "прорыв" в "ЛНР"
"И лопух вместо бумаги": сеть рассмешил новый "прорыв" в "ЛНР"
"И лопух вместо бумаги": сеть рассмешил новый "прорыв" в "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что на оккупированном Донбассе организовывают перевозки между "ДНР" и "ЛНР", которые окрестили "международными".

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Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Комментарии
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
А в Кыыви гиперлуп в аэропорт доставляют в ручную
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Карпов Стас
Карпов Стас
Американские прихвостни еще рулят Украиной. Еще никого не прогнали, страна еще во внешнем управлении
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Смешно другое, что вас имеют во все дыры))) за печеньку уже стремно скакать, за картинку только))
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