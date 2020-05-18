Можно ли заразиться коронавирусом в лабораториях Украины: вирусологи назвали риски

На Волыни четыре сотрудника лаборатории заболели COVID-19, но заразились не на работе

На Волыни сразу четыре сотрудника Любомльського лабораторного центра, где проводят анализы на COVID-19, заразились коронавирусом. По заявлению самой лаборатории, инфекцию сотрудники подхватили в быту.

Специалисты говорят, что теоретически заразиться вирусум в лабораториях возможно. "Однако шансы заболеть именно там намного меньше, чем у врачей в больницах", – сказала OBOZREVATEL вирусолог Евгения Менжулина.

И добавила: "Заражение может произойти в случае, если неправильно транспортировался материал или неправильно был обработан. Если, допустим, разбилась пробирка, то сотрудники лаборатории достаточно хорошо защищены, у них есть и костюмы, и индивидуальные средства защиты, а также лампы и специальные приборы".

Заразиться можно, если неправильно транспортировали материал

"Если бы такого не было, то лаборанты первые, кто переболел бы COVID-19. А пока болеют врачи. К тому же лаборанты меньше работают с инфекционным материалом в плане открытости. Все-таки они материал получают в пробирке", – подчеркнула Менжулина.

Экс-директор Центра гриппа Александр Гриневич также считает, что сотрудники лабораторий могут заразиться, если не соблюдают правила работы с образцами.

"В любой лаборатории есть так называемые СОПы – стандартные операционные процедуры на случай, если в лаборатории разбилась пробирка. В таком случае сотрудники должны по инструкции все утилизировать, убрать и обработать", – говорит OBOZREVATEL Гриневич.

Врачи работают с открытой инфекцией

По его словам, конечно, бывают случаи заражения в лабораториях. "Такие случаи происходят при несоблюдении правил работы с образцами и СОПов. Для всех ЧП в лабораториях предусмотрен механизм ликвидации. В таком случае опасность сводится до минимума. Но если персонал неквалифицированный, то могут быть ошибки и заражения", – говорит Гриневич.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки (17 мая) новых случаев коронавирусной болезни не было обнаружено в четырех областях – Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения в Facebook. Заболеваемость в стране снижается второй день подряд.

Так, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 18 616. Наибольшее количество заболевших зафиксировано за последний день во Львовской области (47 человек).

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