"Хотят переключить на "95 квартал": Вятрович разнес украинцев из-за войны на Донбассе

Майдан и война на Донбассе изменила только тех украинцев, которых они непосредственно коснулись. Вся остальная часть общества воспринимает все это, как шоу, которое можно переключить, устав от него.

Такое мнение о неадекватной реакции некоторых групп украинцев на российскую агрессию озвучил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "Украинской правде".

По его словам, сам он после Майдана думал, что украинцы стали очень взрослыми. Более того, он сам физически и морально ощущал, что постарел. Однако на деле оказалось, что такие метаморфозы произошли не со всеми.

"Когда мы говорим о том, что украинцы повзрослели из-за войны, это правда, но это касается только тех, кого она коснулась. Это те, кто воевал, их близкие, волонтеры. Вместе с тем очень большое количество людей как смотрели на свою жизнь через телевизор, так и продолжают это делать. Для них что Майдан, что война – это реалити-шоу, которое можно переключить на что-то более спокойное", – возмутился он.

Владимир Вятрович Украинский институт национальной памяти

"Мне кажется, что сейчас очень большое количество украинцев заявляет, что устали от сериала "война" и хочет вернуться к "95 кварталу". Из-за этого и купились на дешевые заверения в том, что забудем о войне и все станет хорошо. Но война никуда не исчезла, и очень жестко напоминает о себе периодически", – подчеркнул Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вятрович считает, что все беды современной Украины связаны с тем, что на протяжении многих веков она находилась под российским гнетом и не имела возможности почувствовать себя самобытным государством. К тому же все усугублялось физическим и культурным геноцидом.

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